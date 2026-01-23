¡Mujeres al acordeón! La generación Z del merengue típico este sábado en la bahía de Samaná

En una propuesta de renovación folclórica, la Bahía de Samaná se prepara para recibir este sábado 24 de enero a cinco populares exponentes de la "generación Z" del merengue típico.

El Festival de la Música Nacional Samaná 2026 será el escenario donde cinco mujeres líderes del género demostrarán por qué el ritmo de tierra adentro vive hoy un momento de esplendor.

La cartelera a desarrollarse en el Malecón, está encabezada por La Inquieta Típica, Nelly Swing, La Barbie del Acordeón, La Princesa del Acordeón y Rubalí Valerio.

Este quinteto de artistas ha logrado conectar con la juventud dominicana, refrescando el género sin perder su esencia autóctona.

Este evento es una iniciativa del Presidente Luis Abinader, concebida como un regalo cultural para la región.

El alcalde Nelson Núñez, junto a la Sala Capitular y el comité organizador, invitaron a la comunidad y a los visitantes "a ser parte de esta celebración que eleva nuestra identidad nacional frente a la impresionante vista de la bahía".