Grupo Niche iniciará en RD su gira 2026

El Grupo Niche de Colombia estrenará su gira del 2026, “Niche disco tour”, en el Teatro La Fiesta Hotel Jaragua de Santo Domingo, el sábado 21 de febrero.

Los cantantes actuales y más recientes del Grupo Niche, reconocidos por mantener vivo el legado de Jairo Varela en la etapa moderna (2021-2026), son Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.

Niche tiene un amplio repertorio de salsa, en el que incluye "Gotas de lluvia", "Ana Milé", "Hagamos lo que diga el corazón", "Busca por dentro", "Una aventura, atrevida", "Aprueba de fuego", "Sin sentimiento", "La magia de tus besos", "Se pareció tanto a ti", "Cómo podré disimular", "Miserable2, "El amor vendrá" y "Miserable".

La agrupación salsera internacional que marcó generaciones llega a Santo Domingo directamente desde Colombia, para vivir una noche histórica en concierto bajo la producción de Amable Valenzuela.

Con su gran experiencia en la música, cargada de clásicos, sentimiento y pura salsa colombiana, esta orquesta goza de buena aceptación entre los dominicanos, que desde el primer día han estado interesado en presenciar este concierto

El grupo Niche, creado por el productor maestro Jairo Varela, ganador de varios premios Grammys, goza de gran simpatía en toda América latina, por su larga trayectoria y sus más de 45 años de éxito, por lo que se ha convertido en una sensación mundial de la salsa.

Recientemente, el Grupo Niche ha tenido colaboraciones de sus temas clásicos, con artistas paisanos de la talla de Carlos Vives.

La agrupación salsera eligió a la República Dominicana para el estreno de su gira “Niche disco Tour 026”, debido a la gran cantidad de fans que le siguen en este país, afirmó Valenzuela.