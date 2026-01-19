Jowell y Randy realizan el cierre estelar de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

El icónico dúo puertorriqueño Jowell y Randy fue el encargado de realizar el cierre estelar de la 56ta edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián, poniendo broche de oro a una de las celebraciones culturales más importantes de Puerto Rico.

Ante miles de personas congregadas en la Plaza del Quinto Centenario, los intérpretes ofrecieron un espectáculo cargado de ritmo, energía y conexión genuina con el público. La fanaticada los aplaudió de principio a fin, fascinada con el viaje musical que repasó sus más de 25 años de trayectoria.

El extenso repertorio de más de 30 temas logró encender el baile con temas emblemáticos como “No te veo”, “Báilalo a lo loco”, “Fuera del planeta”, “Bonita” y “Salgo pa la calle”, que provocaron que el público las bailara y coreara de principio a fin. La emoción también se apoderó de la multitud con canciones como “Qué tengo que hacer”, “Shorty”, “Perriando”, “Guayeteo”, “Hey Mister”, “Eh Oh Eh Oh” y “Safaera”.

La presentación del icónico dúo contó con la participación de artistas invitados que elevaron aún más la euforia de la noche con la química de complicidad en tarima. Tito El Bambino, Willy Rodríguez (Cultura Profética), Christian Alicea y J Lexis se unieron a Jowell y Randy para celebrar la música y la identidad puertorriqueña.

Jowell y Randy junto a Tito El Bambino en el cierre de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026.foto: fuente externa

“Cerrar las Fiestas de la Calle San Sebastián es un honor enorme para nosotros. Esta tarima representa nuestra gente, nuestra historia y nuestra cultura. Sentir esa energía del público es algo que nos llega al corazón”, expresó Jowell visiblemente emocionado.

Por su parte, Randy añadió: “Ver al público cantar cada canción confirma que seguimos más vigentes que nunca. Agradecidos con todo el cariño que nos dan. Los amamos”.

Con una puesta en escena vibrante y un público totalmente entregado, Jowell y Randy reafirmaron su impacto intergeneracional y su relevancia dentro del género urbano. Su participación en el cierre de las Fiestas de la Calle San Sebastián confirma que continúan consolidándose como uno de los dúos urbanos más importantes de la historia, llevando el nombre de Puerto Rico en alto y dejando una huella imborrable en esta importante celebración.