Destrucción Masiva regresa con su edición número 21

La escena alternativa dominicana se prepara para el regreso de Destrucción Masiva, el festival anual de rock y metal más emblemático de República Dominicana, que celebrará su vigésima primera edición el sábado 17 de enero, en el salón de eventos de Plaza Central, a partir de las 2:00 de la tarde.

Destrucción Masiva ofrecerá un día de música y una experiencia 360 grados, que incluye presentaciones en vivo de bandas locales, así como venta de memorabilia de edición limitada.

En esta nueva edición, el público podrá disfrutar de una cartelera integrada por:

Burn The Witch, Desorden, Diesel, El Hombrecito, Eternal, Genocide, Medulah, Nodens, Saints Revenge, Sr. Reyes y Vic Contreras, agrupaciones que representan el rock y el metal dominicano.

A lo largo de más de dos décadas, el festival ha servido de escenario a más de 150 bandas nacionales e internacionales.

Información general

• Fecha: Sábado 17 de enero

• Lugar: Salón de eventos, Plaza Central

• Hora: 2:00 p. m.

• Precios de preventa:

• General: RD$1,200

• Combo: RD$2,500

• VIP: RD$3,500

Las boletas están disponibles a través de tix.do.