Britney Spears podría regresar a los escenarios en el concierto más grande de la historia en Brasil

A pesar de su promesa de abandonar la industria de la música de manera definitiva, los organizadores del espectáculo que anualmente se celebra en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, afirmaron que aún mantienen la esperanza de ver el regreso de Britney Spears en el concierto más grande de la historia.

Las declaraciones llegaron en medio de los rumores sobre la actuación de Spears como predecesora de Lady Gaga, quien reunió a dos millones de personas para su presentación el año pasado, así como Madonna, quien tuvo 1,6 millones de espectadores en el 2024.

Cabe destacar que la coreógrafa de Gaga, Parris Goebel, comenzó a seguir a Britney en Instagram esta semana. Ella podría ayudar a la cantante en su regreso, señala The Sun.

Por su lado, la artista de 44 años dejó claro el jueves que “nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones extremadamente delicadas”, pero confesó que espera cantar en Reino Unido y Australia “muy pronto”.

Fue en octubre de 2018 cuando Spears estuvo por última vez sobre el escenario, como parte de su gira ‘Piece of me’, que finalizó en Texas.