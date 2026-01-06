Ramón Orlando espera llenar su concierto en el Olímpico y encontrar relevos del merengue este 2026

El cantautor y pianista Ramón Orlando tiene claras sus metas para este 2026.

El artista habló con LISTÍN DIARIO sobre su concierto del 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, donde celebrará sus 50 años de carrera, y reflexionó sobre la falta de relevos en el merengue.

Aunque reconoció el trabajo de jóvenes como Manny Cruz, El Blachy y Rafely Rosario, el veterano merenguero afirmó que el género necesita contar con nuevas voces, como la de Dalvin La Melodía en la bachata, mencionando a Rusbelt, Didi Hernández y Steffany Constanza como posibles representantes del género.

"Pienso hacer algunas grabaciones con algunos de los hermanos para tratar de crear cosas nuevas, para ver si una de esas cosas se cuela", expresó sobre sus futuros proyectos en el merengue y su plan de unirse en colaboración con otros intérpretes a favor de la música dominicana.

"Entonces hay una oportunidad ahora que el reguetón y el dembow están en baja, tenemos la oportunidad a ver si aparece algún muchacho joven de estos que están apostando de que se pueda hacer un éxito con ellos y de que vuelva y la juventud se reanima", añadió.

"Todavía no tengo la carpeta lista ni quién, pero estoy buscando, incluso, de los que existen que están apostando a ver si podemos hacer algo. El Blachy ya tiene su carrera, y está pegado, yo estoy hablando de un muchacho joven, por ahí andan Steffany Constanza y Rusbelt, por no hablar de Rafely que se conoce hace mucho tiempo y Manny Cruz", continuó.

"Gracias a Dios la bachata sí encontró un muchacho nuevo que tenía mucho tiempo que no tenía, tenía muchos años y apareció ese muchacho y gracias al Señor la gente le dijo que sí y tiene su gracia y ya la bachata ahí se ha mejorado. Ahora lo que queremos es encontrar a alguien en el merengue", recalcó.

El maestro anunció que para su espectáculo "Ramón Orlando y sus amigos" estarán presentes Fernandito Villalona, Mily Quezada, Miriam Cruz, Alex Bueno, Sergio Vargas, los Hermanos Rosario, Carlos David, Gaby Arias, Aramis Camilo, Peter Cruz, El Canario, Sexapeal, Raulin Rosendo, El Zafiro, Ray Polanco, Henry García, Cuco Valoy, Miguel Miguel, Diomedes Núñez, Pochy Familia y El Prodigio.

Las boletas están a la venta en www.tuboleta.com.do desde 1,110 pesos por persona.