Música a granel: Dominicanos reciben el Nuevo Año 2026

La lluvia no paró la fiesta, miles de personas tanto en el malecón de la capital como en el Monumento de los Héroes de Santiago celebraron a ritmo de la mejor música la llegada del Nuevo Año 2026.

En la intersección de la avenida George Washington con Máximo Gómez, en el malecón de la capital, el Grupo de Medios Telemicro ofreció su tradicional celebración con un gran espectáculo multitudinario realizado en donde miles de personas festejaron a ritmo de merengue, bachata, salsa y música urbana. El evento ofreció 12 horas ininterrumpidas de música, desde las 9:00 P.M. del 31 de diciembre hasta las 9:00 A.M. del 1 de enero de 2026, consolidándose como una de las celebraciones más completas y diversas para recibir el nuevo año en la República Dominicana.

Transmitido en vivo

La transmisión fue realizada en vivo a través de Telemicro Canal 5, Telecentro, Digital 15, Telemicro Internacional y el canal de YouTube de Telemicro, permitiendo que el público dentro y fuera del país disfrutara del espectáculo.

El magno evento contó con la animación de Michael Miguel, Alex Macías, Moisés Salce, María Luisa, Jenny Blanco, Nelfa Núñez, Melissa Santos, Verónica Batista, Orianna Falla, Jatnna Marte, Ángela Sánchez, Ana Karina y Nathaly Luna.

La fiesta inició con el opening amenizado por DNI Dancer para continuar con Jossie Esteban, Krisspy, Shadow Blow y Teodoro Reyes.

Para esperar el Año Nuevo la música llegó con el sabor de Jandy Ventura y “El Legado del Caballo”. La celebración continuó con J One, El Blachy, Pochy Familia, Ceky Vicini, Kinito Méndez y Shelow Shaq.

También David Kada, Peña Suazo, El Mayor, Chiquito Team Band, Black Point, El Lápiz Conciente, Allendy, Kiko el Crazy, Silvio Mora, Mozart La Para, Chimbala, Kiko el Presidente, Tito Swing, Lomiel y el gran cierre Omega El Fuerte,

Como parte del compromiso social del evento, Comedores Económicos ofreció una cena navideña gratuita al público presente desde las 6:00 de la tarde.La producción estuvo a cargo de Ivette Gómez (productora ejecutiva), Scarlet Javier (producción general), Evelyn Batista, coordinación logística y la coordinación artística de Nelson López.

En Santiago

La Ciudad Corazón no solo vibró, sino que latió al unísono, iluminada y espectacular, en un fenomenal fin de año con el Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago que reunió a miles de personas frente al Monumento a los Héroes de la Restauración.

Una marea humana impresionante se entregó en cuerpo y alma, bailando hasta el amanecer, cantando de corazón y disfrutando la llegada del nuevo año gracias al apoyo del presidente Luis Abinader que cumplió con su acostumbrada promesa, regalando a los santiagueros no solo una exquisita cena, sino un espectáculo que desafió los límites de la emoción.

El Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago fue un desfile de ídolos, luces y sueños hechos realidad, protagonizado por los más grandes y famosos artistas de nuestra música nacional.

Cartelera

El escenario vio brillar a leyendas y nuevos ídolos que encendieron la noche: La Inquieta Típica, María Díaz y Raquel Arias pusieron la nota femenina con fuerza; la soberana Fefita La Grande demostró por qué es la reina; el sabor inconfundible del Conjunto Quisqueya y el gran maestro de la música latina Ramón Orlando impactaron al público; mientras que Manny Cruz y Aramis Camilo derrocharon carisma. La energía se disparó aún más con la llegada de Omega, Chimbala, Crazy Design, Darvin la Melodía y Mozart La Para, quienes crearon una histeria colectiva. Detrás de la magia, un equipo de expertos en producción de conciertos populares, liderado por Emporio Luis Medrano, tejió cada detalle para garantizar el éxito rotundo. Con estas estrellas musicales el imponente Monumento se vistió de gala, siendo testigo del majestuoso despliegue de fuegos artificiales.