Una noche de rumba: RD recibirá con fiestas el 2026

A ley de horas para despedir el 2025 y celebrar el Año Nuevo, la agenda de actividades de música popular comienza a ampliarse tras algunos establecimientos de entretenimiento anunciar sus tradicionales fiestas.

Una que nunca pasa por desapercibida, captando la atención del pueblo, es la propuesta de Grupo de Medios Telemicro, que como cada año presenta una cartelera variada de los artistas que los residentes de los barrios más populares de la capital disfrutarán en el Malecón de manera gratuita, así como quienes prefieren unirse como espectadores desde sus casas a través de los canales de televisión y emisoras pertenecientes a la empresa.

Entre las estrellas que engalanarán el prestigioso escenario, se encuentran los salseros Chiquito Team Band, David Kada y Revolución Salsera, los bachateros Ramón Torres, Teodoro Reyes y Allendy, los exponentes urbanos Shelow Shaq, Lápiz Conciente, Kiko el Crazy, Ceky Vicini, Black Point, Chimbala, El Mayor, Mozart La Para, Lomiel, Shadow Blow y J One y los merengueros Tito Swing, Omega, Pochy Familia, Kinito Méndez, Peña Suazo, Jossie Esteban, Jandy Ventura, El Conjunto Quisqueya, Silvio Mora, Krisppy, El Bachy y Kiko El Presidente.

La fiesta de Fin de Año de Telemicro, la cual reúne cada año a miles de personas y cuenta con un amplio despliegue técnico, artístico y logístico, consolidándose como uno de los eventos más esperados para despedir el año en la República Dominicana, estará bajo la producción de Ivette Gómez y Scarlet Javier. Además, contará con la animación de las principales figuras de la planta televisiva, como Michael Miguel Holguín, Melissa Santos, Nelfa Núñez, Verónica Batista, Jenny Blanco, Alex Macías, Jary Ramírez, Jatnna Marte, Nathaly Luna, Moisés Salcé, María Luisa Molina y Oriana Falla.

En ese sentido, Luis Medrano está a la cabeza del espectáculo de Fin de Año gratuito que anualmente realiza la Alcaldía de Santiago de los Caballeros para los residentes de esa ciudad.

Se trata del “Súper Ultra Megacañonazo Monumental de Santiago”, que ocupará la puerta principal de la Gran Arena del Cibao, frente al Monumento a los Héroes de la Restauración, donde se presentarán El Conjunto Quisqueya, Fefita La Grande, Ramón Orlando, Pochy Familia, Omega, Manny Cruz, Rubio Acordeón, Ala Jaza, Jandy Ventura, Mozart La Para, Crazy Design, Raquel Arias, María Díaz, Chimbala, Aramis Camilo y Dalvin La Melodía.

La actividad cuenta con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader y del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, reafirmando el compromiso de las autoridades con el impulso de la cultura, el entretenimiento sano y el uso de los espacios públicos para el disfrute colectivo.

Lugomare también tiene su “Bailazo de Fin de Año”, que promete una velada musical de 12 horas con las voces de Kinito Méndez, Krisspy y El Bombazo Típico, así como de los intérpretes clásicos Henry García, Fénix Ortiz y la orquesta Renacer.

El evento se celebrará la noche del martes 31 de diciembre, desde las 8:00 P.M. hasta las 8:00 A.M. del 1 de enero de 2026, en las instalaciones de Lungomare, bajo la producción de Raphy D’Oleo.

El espectáculo incluye diversas ofertas, tales como:

Special Guest (todo incluido): muebles para 4 personas, por RD$50,000.00 (1 whisky de 18 años + 1 vino + 1 espumante + 2 acompañantes).

Súper VIP: RD$6,000.00 (solo entrada y en muebles).

VIP: RD$4,000.00 (solo entrada).

Entrada general: RD$3,000.00 (solo entrada).

General post: (el día del evento)

En el Hotel Embajador se realizará el “New Year’s Party 2026” en su décima quinta edición, producida por Miguel Lora. La cartelera estará encabezada por Chiquito Team Band, Los Hermanos Rosario, El Legado del Caballo Jandy Ventura, además de la participación de los reconocidos DJ Diony, DJ Prince y DJ TMC.

Los costos del evento son: Área Open Bar Premium, con servicio ilimitado durante toda la noche y asientos asignados.

Área Special Guest, que dispondrá de salas lounge para grupos de 4 a 8 personas.

Para reservaciones en el área Special Guest, los interesados pueden comunicarse al 809-979-2597 (Producciones Miguel Lora).

El Hotel El Embajador tendrá un 10% de descuento en habitaciones, con desayuno incluido, para quienes adquieran entradas al evento. Las reservas de hospedaje pueden realizarse llamando al 849-936-8104.