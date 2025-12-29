La Súper Ultra Mega Parranda de la Capital llenó de música el Malecón de Santo Domingo

El Malecón de Santo Domingo volvió a ser escenario de la grandeza del pueblo dominicano con la celebración, este domingo, de la Super Ultra Mega Parranda de la Capital, un evento histórico que desbordó de música, alegría y emociones a miles de familias que acudieron a disfrutar de una noche inolvidable, con el respaldo del presidente Luis Abinader, BanReservas, Indotel y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Desde tempranas horas, el Parque Eugenio María de Hostos, frente al emblemático Obelisco Hembra, comenzó a llenarse de un público entusiasta que convirtió el Malecón en un verdadero mar humano, confirmando que cuando la música dominicana llama, el pueblo responde con pasión, orden y alegría.

Sobre el escenario se vivió una auténtica explosión de estrellas con las presentaciones de Wason Brazobán, Toño Rosario, Omega, Eddy Herrera, Jandy Ventura y El Blachy, quienes ofrecieron un espectáculo memorable, cargado de éxitos, energía y una conexión directa con un público que cantó, bailó y celebró cada interpretación.

Un elemento clave para el éxito y la fluidez del espectáculo fue el toque especial de conducción y animación a cargo de Michael Miguel Holguín, Julio Clemente, Aquiles Correa y Jenny Blanco, quienes con carisma, profesionalismo y cercanía lograron mantener al público conectado, animado y participativo durante toda la jornada, aportando dinamismo, humor y energía positiva al desarrollo del evento.

El evento inició a las 8:30 de la noche con el desbordante romanticismo de Wason Brazobán, quien abrió la velada al ritmo de “Mi reina”, dando paso a un recorrido por sus más grandes éxitos, coreados por miles de voces en un ambiente cargado de emoción.

A seguidas, Jandy Ventura y El Legado imprimieron el sabor festivo del merengue tradicional con un montaje especial de aire navideño, cuidadosamente preparado por la producción de Emporio Luis Medrano, elevando el espíritu de celebración colectiva.

La estrella del merengue urbano Omega mantuvo al público bailando y cantando sin parar desde su salida al escenario, recibida en medio de una gran algarabía con “Llegó el real”, una de las canciones más ovacionadas de su amplio y popular repertorio.

Sin bajar la intensidad, la multitud celebró la llegada de El Blachy, una de las figuras más influyentes del merengue típico de la nueva generación, quien encendió al público con temas como “Hola perdida”, “Mala suerte” y “Una noche”, interpretaciones coreadas a todo pulmón por una fanaticada entregada.

Uno de los momentos más ovacionados de la noche llegó con la presentación de Eddy Herrera, quien hizo gala de su carisma, elegancia y potencia vocal, interpretando una selección de éxitos que reafirmaron su condición de ícono del merengue romántico, provocando una ola de aplausos y nostalgia entre los asistentes.

El cierre fue por todo lo alto con Toño Rosario, quien convirtió el Malecón en una auténtica explosión de fiesta, sabor y energía, culminando su actuación con un espectacular despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo capitalino, sellando una noche mágica e inolvidable para el pueblo dominicano.

Calificada por el público como una de los montajes musicales más impactantes de los últimos años, la Super Ultra Mega Parranda de la Capital reafirmó que los eventos gratuitos, bien organizados y pensados para la familia, son una poderosa herramienta de unión social y alegría colectiva.

Con una logística impecable, un ambiente seguro y una asistencia masiva, la Super Ultra Mega Parranda de la Capital cerró como una noche para la historia, dejando al Malecón vibrando al ritmo de la música dominicana y al pueblo con el corazón lleno de fiesta, esperanza y orgullo nacional.