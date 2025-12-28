Raulín Rodríguez desborda emociones en dos noches memorables de bachata en la Gran Arena del Cibao

La Gran Arena del Cibao fue escenario de dos noches consecutivas a casa llena en las que Raulín Rodríguez reafirmó su vigencia artística y el respaldo incondicional de un público que se mantuvo cantando, bailando y pidiendo “otra, otra, otra” hasta la madrugada.

Ambas funciones iniciaron a las 10:30 de la noche con un audiovisual que recorrió la trayectoria artística de Raulín Rodríguez, marcando el tono emotivo del espectáculo y conectando de inmediato con una arena que lucía a su máxima capacidad.

Los primeros acordes de “Medicina de amor” dieron paso a un coro colectivo que envolvió el recinto, mientras El Cacique de la Bachata aparecía en escena acompañado de una banda de 10 músicos, pantallas gigantes y una producción dirigida por Melissa Castillo y Wander Aquino (StageMW).

El repertorio avanzó con “Si yo pudiera”, “Hoy te quiero ver”, “Esta noche” y “Estoy enamorado de ti”, logrando que el público se pusiera de pie desde los primeros minutos. La energía se sostuvo con “Ya basta”, “Hoy que tú te vas” y “Yo que fui su novio primero”, con asistentes bailando tanto en las gradas como en los asientos.

Invitados y momentos de alta euforia

Uno de los momentos más intensos del primer día fue la entrada de Don Miguelo, cuya aparición provocó una explosión de euforia entre los presentes. Junto a Raulín interpretó “Ay Dios”, “Se me salen las lágrimas”, “La loca”, “Dame tu querer” y “Si supieras”, temas coreados de principio a fin.

También subió a escena El Prodigio, quien interpretó “La mala maña”, “Si se va mi hembra”, “Se me muere Rebeca” y “Ay ven”, acompañado de siete músicos.

Daniel El Galán encendió la arena con “La chiflera, qué palomo”, logrando uno de los coros más potentes de la noche.

La participación de Elvis Martínez, presente en ambas funciones, fue recibida con prolongadas ovaciones. Más que complicidad escénica, entre ambos artistas se evidenció un gran respeto y un cariño mutuo, que —según expresaron al público— se ha mantenido por décadas. Juntos interpretaron “Su novio primero”, “Vuelve”, “Que me la devuelva”, “Voy a cantarle una canción”, “Maestra”, “Llorarás”, “Dame”, “Ya nada queda” y “Medicina de amor”.

Diversidad musical y propuesta escénica

La propuesta integró matices urbanos con Crazy Design, quien interpretó “Y los muchachos del barrio le llaman loca”, “Qué rica está tú”, “Ella es” y “Guanguanchú”, mientras Raulín retomaba el escenario con “Dame tu querer” y “Si supieras”.

También participaron Donaty, con temas como “Lo que pueda” (“Sesi”) y “Eso no e’ mal”, y Boba Santana, quien interpretó dos canciones.

Dos vestuarios y dos grupos de bailarines

Durante el espectáculo, Raulín Rodríguez utilizó dos vestuarios, al igual que sus bailarines. La puesta en escena contó con dos grupos de bailarines en tarima, lo que permitió mantener una dinámica visual constante a lo largo de más de tres horas de concierto.

En la parte final, el artista interpretó “Amor de mi vida”, “Nereyda”, “Mi niña mimada”, “Y lloraré”, “Margarita”, “Ay ombe”, “Dime que sí”, “Porque muero yo” y “Yo no quisiera por ti”.

Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando subió a escena, junto a Raulín Rodríguez, para interpretar la canción “Que vuelva”, generando una ovación prolongada y visible emoción entre los asistentes.

El primer concierto concluyó a la 1:30 de la madrugada, mientras que la segunda función finalizó a las 12:15 a. m., luego de que se produjera una situación técnica en la producción que provocó un apagón momentáneo. Lejos de retirarse, el público respondió coreando repetidamente “otra, otra, otra”, y Raulín seguía cantando a capela.

Concierto en Santo Domingo

Antes de despedirse, Raulín Rodríguez anunció su intención de realizar un concierto maratónico en Santo Domingo, de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana, reafirmando la cercanía con un público que lo ha acompañado durante casi 35 años de carrera.

Sold out en la Arena

Como dato histórico, Raulín Rodríguez y Elvis Martínez son, hasta la fecha, los únicos artistas de bachata que han logrado vender completamente dos funciones consecutivas en la Gran Arena del Cibao, consolidando su lugar como referentes indiscutibles del género.