Serie de conciertos gratuitos de ReconocidosNet llegó a Cristo Rey en Navidad

Con una asistencia masiva y un ambiente cargado de alegría, música y celebración, la plataforma ReconocidosNet celebró por segundo año consecutivo su Gran Concierto de Navidad, la tarde y noche de este 25 de diciembre, en la esquina Ortega y Gasset con Nicolás de Ovando, en el sector Cristo Rey, regalando a las familias capitaleñas un espectáculo totalmente gratuito e inolvidable.

El evento, en el que Jesús Jiménez (CEO de Reconocidos) fue homenajeado por la comunidad, reunió a una amplia y diversa cartelera de artistas urbanos, tropicales y populares que mantuvieron al público disfrutando durante más de seis horas en un ambiente seguro y de pura armonía.

Sobre el escenario desfilaron DNI Dance Openni, Yoan Retro, DJ Shakira, Peike el Tira Letra, Los Pikilao, Adel Flow, Max Polanco, Brazil 21, Mr. Manyao, Blue Monny, Braulio Fogón, Yaisel, Lomiier, El Mello 06, Yunito Like, DJ Coca, Tatox5, Crazy Design, Kiko el Crazy, Krazy K y Lil Nay, entre otros exponentes que encendieron al público con sus principales éxitos.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la potente presentación del bachatero Frank Reyes, quien logró una conexión total con los asistentes, seguido por la explosiva actuación de Yailin La Más Viral, que desató la euforia colectiva.

El concierto cerró de manera contundente con Dowba Montana y un brillante espectáculo de fuegos artificiales, poniendo el broche de oro a una jornada musical que se extendió hasta las 11 de la noche de este jueves.

La animación estuvo a cargo de Mariachi Budda, El Dotol Nastra, Yelidá Mejía, Jennifer Fungenzi, Robinson Hernández, José Matos, Moisés Salcé, Giuseppe, Denisse Pena, Karola y Lowensky, quienes mantuvieron la energía del público en todo momento y aportaron dinamismo al desarrollo del espectáculo.

Con este concierto, Reconocidos reafirma su compromiso de llevar entretenimiento sano, gratuito y de calidad a las comunidades, fortaleciendo la celebración de la Navidad a través de la música y el encuentro familiar, con el respaldo de Banreservas, GBC, Alex Yermond, la Alcaldía del Distrito Nacional, la Policía Nacional y Digesett, entre otras instituciones, que apoyaron la realización de esta exitosa jornada.