Sofía Globitos ofrecerá show gratuito en el Malecón este 25 de diciembre

La música y la alegría de la Navidad llegan a Santo Domingo con el Show Navideño de Sofía Globitos y sus amigos, un evento familiar gratis que se celebrará el próximo 25 de diciembre de 2025, a las 5:00 de la tarde, en el Arbolito de La Alcaldía en la Plaza Parque Santo Domingo, en el Malecón.

El espectáculo, protagonizado por "Sofía Globitos Superstar", marcará el cierre especial de la cuarta temporada del programa infantil, llevando al público una tarde llena de música, risas, globos, colores y sorpresas, diseñada para el disfrute de grandes y pequeños en un ambiente seguro y festivo. Además, anticipa la llegada de Santa Clause con mucha diversión y regalos.

“Será una tarde muy especial con Sofía Globitos y sus amigos, pensada para compartir en familia, llena de alegría, entretenimiento y espíritu navideño”, expresó Bianca García, actriz y educadora que durante más de una década ha interpretado al querido personaje infantil.

Bajo la producción ejecutiva y general de Bianca García, junto al equipo de El Garaje de Producciones, Sofía Globitos Superstar continúa consolidándose como un espacio comprometido con la promoción de valores, la educación y la diversión sana para los más pequeños, posicionándose como una de las producciones infantiles favoritas de la televisión dominicana.