Frank Ceara: 14 años convirtiendo un aguinaldo en la bandera musical de sus amigos

Lo que inició como un aguinaldo navideño, lleva 14 años de alegría entre amigos. El multifacético cantautor dominicano Frank Ceara celebró junto a sus amigos y seguidores, un año de renovado éxito.

Con la energía que lo caracteriza, el artista bailó y cantó por más de dos horas de la noche del lunes 22 de diciembre sin parar y, desde el primer acorde, se sintió una conexión inmediata con los asistentes. La primera invitada de la noche fue la comunicadora Diana Filpo, quien imitó algunas voces e interpretó magistralmente dos canciones.

Frente a un auditorio lleno, Ceara inició a las 9:20 de la noche, el último concierto de la temporada. Con “Solo faltas tú”, las voces se unieron en un solo coro que llenó el “Auditorio 360”, del Distrito Nacional.

Acompañado de una banda de doce músicos y cuatro coristas, dirigida por el maestro Pengbian Sang, el cantante se lució con cada una de las canciones. “Qué bonita luna” y “Lluvia de besos” siguieron la jornada, para luego presentar a su sobrino Mario Ceara, con el que interpretó “Así bonito”, canción que lanzó junto a Juan Luis Guerra en su más reciente álbum.

Con los ojos llenos de orgullo, introdujo la canción “Qué pasará”, autoría de su sobrino. Luego vino el momento de bailar nuevamente, con la salsa “Me voy a regalar” de Marc Anthony.

Otra de las invitadas de la noche fue Natalie Hazim, con la cual cantó “Bailar pegados”, recordando a su amiga Audrey Campos, con quien hizo populares duetos. Hazim interpretó posteriormente su canción “Amor bonito”.

Laura Rivera emocionó al público al cantar varias canciones, entre ellas su éxito “Por ti”, de la desaparecida agrupación Tribu del Sol.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la participación de la merenguera típica, Fefita La Grande, quien llegó con toda su banda e interpretó tres de sus éxitos, entre ellos “La chiflera”. Además, recibió un reconocimiento de parte de los organizadores del evento.

El humor también estuvo presente con el destacado comediante Carlos Sánchez, quien hizo reír al público con un breve monólogo. Luego fue el turno de Gabriel Pagán, quien interpretó dos de sus merengues.

Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón se abrazan en el escenario.

Una de las más aplaudidas fue Adalgisa Pantaleón, quien como cada año, dijo presente junto a su amigo Frank. Ambos cantaron “Como abeja al panal” y luego “Toma mi vida”, junto a Leo Suberví e Ive Ramos. Sus hijas la sorprendieron con un reconocimiento, para culminar cantando “De tu boca” junto a Gina Estrella.

Ante su intento de decir adiós, el público pidió más. Ceara lo complació con tres de sus éxitos imprescindibles: “Ay amor”, “Porque te quiero” e “Imagínate”, levantando a todos de sus asientos y celebrando con algarabía.

A la medianoche, se despidió ondeando la bandera dominicana y agradeciendo al público y patrocinadores por su constante apoyo.