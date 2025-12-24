Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

David Bisbal cierra su gira con una visita a los pacientes de un hospital de Madrid

El almeriense ha decidido cerrar así su gira, pensando en todas aquellas personas que pasan estas fechas ingresadas y alejadas de sus hogares.

David Bisbal visita hospital de Madrid.

Europa PressMadrid, España 

David Bisbal ha vivido este martes una de las citas más emotivas de su Navidad al sorprender a pacientes y personal sanitario de HM Hospitales con una actuación inesperada cargada de cercanía y emoción. 

El almeriense ha decidido cerrar así su gira, pensando en todas aquellas personas que pasan estas fechas ingresadas y alejadas de sus hogares.

