conciertos
David Bisbal cierra su gira con una visita a los pacientes de un hospital de Madrid
El almeriense ha decidido cerrar así su gira, pensando en todas aquellas personas que pasan estas fechas ingresadas y alejadas de sus hogares.
David Bisbal ha vivido este martes una de las citas más emotivas de su Navidad al sorprender a pacientes y personal sanitario de HM Hospitales con una actuación inesperada cargada de cercanía y emoción.
