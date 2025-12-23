Pavel Núñez recorre diversos géneros musicales en su concierto de cierre de año junto a la BipolarBand

Pavel Núñez y la BipolarBand realizaron en Hard Rock Café una travesía emocional donde cada canción funcionó como capítulo de una historia compartida sin artificios con un público dispuesto a cantar, recordar y sentir.

A las 10:25 de la noche del lunes, el concierto inició con los acordes de “Lo que te gusta”, tema que, convertido casi en manifiesto, abrió el concierto con una declaración de amor sin reservas, esa donde “lo que no tenga lo invento, pero yo te lo daré”, mientras la banda construía un clima cálido y cómplice que se mantendría durante todo el concierto, que contó con la producción ejecutiva de Ricky Nadal y la producción artística de Concepto Atariva SDQ, liderada por Fiora Cruz Carretero.

Con el tema “Fiesta para dos”, Núñez interpretó la historia de una relación. Durante la jornada se realizaron homenajes a figuras de la música dominicana como Johnny Ventura, Rubby Pérez, Víctor Víctor y Diomedes Núñez.

Además de sus canciones, Pavel N{uñez utilizó su humor natural para generar cercanía y complicidad con el público en Hard Rock Café, la noche del 22 de diciembre de 2025.

La BipolarBand acompañó el evento con arreglos de jazz, bolero, balada, canción urbana y tropical. La agrupación estuvo integrada por Vicky María Concepción, Álvaro Dinzey, Jean Cuevas, Otoniel Nicolás, Félix Antuna, Johnny Martínez, Junior Féliz, David Vásquez, Máximo Núñez, Andrés González Díaz, Luis Armando Rengel, Remy Vargas y Windel Sax.

En el concierto, Núñez transitó por géneros como el bolero, la balada, la bachata, el merengue y la salsa. Antes de interpretar “Ay mujer”, el artista citó a Silvio Rodríguez y a Juan Luis Guerra para hablar sobre el amor.

Durante el show, el cantante utilizó el diálogo y el humor para interactuar con los asistentes. Recordó su infancia y su interés por la música de Dionis Fernández, mencionando a figuras del merengue en la historia musical dominicana. Posteriormente, interpretó “Loco loco”.

El repertorio incluyó temas como “Me desarmo”, “Bethania”, “Quédate”, “Santiago de frente”, “Hoy me doy cuenta” y “Y así”, este último bajo el género del merengue típico. También se interpretaron “Me muero por ella” y “Te quiero”.

El segmento de salsa contó con “Hasta el sol de hoy”, precedido por comentarios sobre las relaciones personales.

Pavel Núñez cerró el 2025 con la presentación de un concierto en Hard Rock Café, la noche del 22 de diciembre.

En la etapa final, se escuchó “Buscando guayaba” y “Te di”, esta última en versiones de guitarra y música típica.

El cierre consistió en un medley de salsa y otro dedicado al repertorio de Sergio Vargas. El concierto concluyó a las 12:30 de la madrugada, con una duración de dos horas.

Esta presentación forma parte de las actividades de 2025 por los 25 años de carrera de Pavel Núñez. El año incluyó una residencia de cuatro meses en Casa de Teatro titulada “Como todo empezó, 25 años más tarde” y un concierto el 25 de julio en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua por los 20 años del disco Atlantis.