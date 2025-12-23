Gilberto Santa Rosa culmina serie de conciertos navideños en España

Gilberto Santa Rosa finalizó el pasado domingo su última presentación en suelo español como parte de su serie de conciertos navideños por España. El artista puertorriqueño culminó el ciclo de conciertos en el prestigioso Starlite Madrid, convirtiéndose como el único artista que ha logrado agotar los boletos en el festival de navidad, colgando el cartel de sold out (todo vendido) en la edición que concluye hoy.

Santa Rosa inició su paso por la Península Ibérica el 16 de diciembre en Valencia donde se apoderó del Roig Arena, convirtiéndose en el primer cantante tropical que se presentó en este recinto llenándolo de ritmo y cadencia. La travesía continuó por Vigo, Bilbao, Gijón culminando con un gran cierre en Madrid donde alcanzó el impresionante lleno total del Starlite.

“Fue muy bonito compartir con el público latinoamericano durante esta serie de presentaciones en España. Llevar el calorcito del Caribe y nuestra música, así como recibir la alegría y ese cariño tan especial que irradia la época, nos llena el corazón para comenzar un nuevo año. Solo tengo palabras de agradecimiento y mis sinceros deseos de salud, paz y prosperidad en este nuevo año para todos”, compartió Gilberto Santa Rosa.

El artista puertorriqueño iniciará el año 2026 con una agenda activa que comienza con el desenlace de su quinta nominación al GRAMMY® por el disco “Debut y Segunda Tanda, vol. 2”, producción que compite en la categoría de “Best Tropical Latin Album”. Este logro se suma a una trayectoria marcada por significativos triunfos y reconocimientos internacionales como lo fue recibir en el 2007, la codiciada estatuilla por su álbum “Directo al Corazón”.

Luego de la ceremonia de los GRAMMY®, Gilberto Santa Rosa celebrará el amor y la amistad con una serie de emotivos conciertos iniciando el sábado, 7 de febrero en Hard Rock Live en Hollywood, FL; el 14 y 15 de febrero regresa a su casa, San Juan, Puerto Rico, en el reconocido Coliseo de Puerto Rico culminando el ciclo el 20 de febrero en el Kia Center en Orlando. Con esta cargada agenda, Santa Rosa ratifica su papel emblemático en la música latina y su capacidad para congregar a públicos de distintas generaciones en espectáculos llenos de buena música y cargados de sentimientos.