El maestro Raúl Di Blasio regresa al Teatro Nacional con “Di Blasio & Friends 3”

La música en su expresión más sublime vuelve a tomar el escenario del Teatro Nacional con la presentación de Raúl Di Blasio, El Piano de América, quien ofrecerá la tercera edición de su aclamado espectáculo “Di Blasio & Friends”, el próximo jueves 19 de febrero de 2026, en la Sala Carlos Piantini.

Di Blasio & Friends 3” promete una velada cargada de sensibilidad, elegancia y virtuosismo, donde el piano de Raúl Di Blasio es el hilo conductor de una velada cuidadosamente concebida, de un encuentro musical íntimo y poderoso. En esta edición, el artista estará acompañado por un selecto grupo de invitados: Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, quienes aportarán su estilo y personalidad a una noche irrepetible.

El espectáculo propone un recorrido musical que transita por la elegancia instrumental, la interpretación vocal y los arreglos exquisitos, creando momentos de profunda conexión entre los artistas y el público. Cada intervención ha sido diseñada para resaltar la esencia de la música en vivo, en un formato íntimo que privilegia la calidad sonora y la experiencia sensorial.

"Di Blasio & Friends 3” es una producción de Skypro, empresa reconocida por su trayectoria y compromiso con espectáculos de alto nivel, garantizando una propuesta a la altura de la relevancia artística del concierto.

Las boletas estaran a la venta en Tuboleta.com.do