El 50% de las boletas del concierto de Juan Luis Guerra será para residentes de Santiago

La empresa SD Concerts informó el domingo que el cincuenta por ciento de las boletas para la segunda función del concierto de Juan Luis Guerra se venderá exclusivamente a residentes en Santiago en el punto de venta físico habilitado en esa ciudad.

Luego de vender una primera función en menos de 24 horas, los organizadores anunciaron una nueva fecha del espectáculo del artista dominicano en el Estadio Cibao.

"Se venderá el 50% del aforo total a los residentes de Santiago", dice un comunicado publicado en las redes sociales de SD Concerts.

Así que, Guerra se presentará en "La Ciudad Corazón" los días 20 y 21 de febrero de 2026.

La última vez que los santiagueros disfrutaron del legendario cantante en concierto fue en el año 2000, marcando una espera de 26 años.

Sin embargo, el músico realizó una residencia de cuatro funciones en Punta Cana en el año 2022 como parte de su gira "Entre mar y palmeras", con la cual también llegó a Santo Domingo en febrero de 2024.

A la capital dominicana regresó un mes más tarde para unirse a Residente, Juanes y Sting en el festival "Capitalia".