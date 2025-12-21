José Duluc: el guardia del arsenal musical de Luis Días en el nuevo refugio cultural de Santiago

José Duluc es un remanente valioso de la música afro-dominicana del siglo XX. Su producción artística no está sujeta a las modas o tendencias del mercado. Tampoco depende de una canción en el “hit parade” del momento. Lo suyo es permanencia, soportada en las raíces musicales caribeñas.

Su recorrido está ligado a la identidad dominicana a través de la experimentación rítmica, misión que guarda similitud al legado del inmortal Luis Días.

El nombre de José Duluc sale a relucir si se piensa en un homenaje al padre musical dominicano fallecido el 8 de diciembre de 2009.

Santiago vivió la noche del viernes, 19 de diciembre, uno de esos grandiosos momentos en que el Centro Cultural Banreservas rindió homenaje a Luis Días con el concierto “Los merengues del Terror”

En ese nuevo refugio cultural cibaeño, a los pies históricos del Santiago señorial, recién inaugurado en reemplazo del emblemático hotel Mercedes, Duluc llegó con la música de Luis Días en su voz y en su corazón.

El público presente aplaudió reverente al concluir cada pieza con la devoción que inspiran dos genios de la música dominicana: un vivo en el presente y otro vivo para siempre.

José Duluc escogió temas emblemáticos del fenecido cantautor Luis Días para protagonizar el concierto “Los Merengues del Terror”, en el Centro Cultural Banreservas Santiago.

José Duluc fue elegido para el homenaje a Luis Días en el Centro Cultural Banreservas Santiago.

“Yo quiero andar” estuvo entre los primeros títulos elegidos. Escrita por Luis Días y popularizada en 1990 por Sonia Silvestre, esta canción dio origen a lo que se denominó esa época “tecno-amargue”, una fusión de la bachata, el pop y otros ritmos y que ayudó a que el género del amargue traspasara las barreras de la marginalidad y discrminacón que sufría desde su nacimiento en los años 60. Tampoco en el homenaje faltó la nostálgica “El guardia del arsenal”, que en el formato de merengue narra la vida de un hombre nacido bajo la dictadura, de 1930 a 1961, de Rafael Leónidas Trujillo (“Nací en tiempo de ser condenado”), y que por necesidad o destino termina siendo guardia (militar).

La influencia de Luis Díaz en la música dominicana no se circunscribe a un solo ritmo, en combinaciones de merengue, rock, pop, jazz... Y así “Ay Ombe” (de su disco de 1984), ““Liborio”, “Merengue-Rock”, “Madora”, “La yola”, “El accidente” y muchas más fueron sus aportes en vida.

El Centro Cultural Banreservas de Santiago quiso renovar ese agradecimiento dominicano al fallecido cantautor, en un evento bajo la interpretación de José Duluc y la banda Palo Nuevo.

Entre los asistentes se encontraban exponentes del arte como Rafaelito Mirabal, Patricia Pereira y otros creadores, gestores y promotores culturales.

Al dirigirse al público, Duluc agradeció a Banreservas por la iniciativa de promover la cultura dominicana a través de este tipo de proyectos musicales, y expresó sentirse honrado de que se haya pensado en él y en la obra de Luis Días para iniciar esta nueva etapa del centro cultural en Santiago. Asimismo, agradeció a los presentes por mantener vivo el legado del cantautor y por respaldar un concierto que celebra la memoria y la vigencia de su obra.

Héctor Romero cuando se dirigía a los presentes en el homenaje a Luis Días en el Centro Cultural Banreservas Santiago.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Héctor Romero, asesor de Comunicaciones de Banreservas, quien habló en representación del presidente ejecutivo del Banco, doctor Leonardo Aguilera.

Romero agradeció la presencia del público y del equipo cultural de la institución, y reiteró el compromiso de esta gestión con el fortalecimiento del arte y la cultura como pilares del desarrollo social.

Durante su intervención, Héctor Romero destacó que el Centro Cultural Banreservas de Santiago continuará siendo un espacio abierto para las distintas manifestaciones artísticas del país, y adelantó que para el año 2026 se estará presentando una programación ampliada, con la participación de más artistas que deleitarán al público con lo mejor de la música dominicana.