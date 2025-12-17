"La mega parranda navideña" arranca el fin de semana a Villa Mella, Hato Mayor y Ciudad Juan Bosch

La plataforma musical "Mega parranda navideña" seguirá este jueves 18 de diciembre su recorrido con un concierto en el sector Santa Cruz de Villa Mella Sur, en Santo Domingo Norte, con las actuaciones de Sergio Vargas, Eddy Herrera y Luis Miguel del Amargue, bajo la coordinación de la alcaldía local encabezada por Betty Gerónimo.

El sábado 20 de diciembre (8:00 p.m.) se trasladará al Parque Duarte de Hato Mayor, donde cantarán Sergio Vargas, Pochy Familia, Aramis Camilo y Fefita La Grande.

El domingo 21 de diciembre (7:00 p.m.) la alegría llegará a la Plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch (Santo Domingo Este). Allí se presentarán Toño Rosario, Wason Brazobán y Fefita La Grande, con el respaldo del Fideicomiso VBC.

Para el sábado 27 de diciembre la celebración continúa en el Parque Central de Matanza, Baní, con la música de Bonny Cepeda, Pochy Familia y Chimbala.

El domingo 28 de diciembre el cierre de este ciclo será en el Parque Duarte de Neyba, con la participación de Jandy Ventura y El Legado, Allendy, Rafelis Rosario y Rusbel.

La plataforma la "Mega parranda navideña celebra 40 años ininterrumpidos llevando alegría, unión familiar y el mejor talento musical al pueblo dominicano, en una iniciativa que cuenta con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, y la producción del empresario artístico Luis Medrano.

La animación de los eventos estará a cargo de Michael Miguel Holguín, Aquiles Correa y Julio Clemente. Durante esta temporada 2025, La Mega Parranda ha impactado a miles de familias en localidades como San Cristóbal, Mao, Bonao, San Francisco de Macorís, Azua y San Juan de la Maguana, consolidándose como el evento cultural más extenso de la Navidad dominicana.