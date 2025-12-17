Ed Sheeran se presentará el 9 de mayo de 2026 por primera vez en RD

El estrella del pop Ed Sheeran llega por primera vez a nuestro país como parte de su nueva gira mundial “LOOP Tour”, su paso por Latinoamérica comenzará el sábado 9 de mayo de 2026 en República Dominicana, seguido de presentaciones en Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador y Guatemala y Costa Rica.

Las boletas para su show de República Dominicana estarán disponibles en www.tuboleta.com.do desde el 30 de octubre, en etapa de preventa, y el 3 de noviembre venta general.

“LOOP Tour” comenzará oficialmente en Nueva Zelanda y Australia a comienzos de 2026. Luego de concluir recientemente su gira mundial “Mathematics Tour”, la cual rompió récords de asistencia durante tres años, la nueva gira promete a los fans una experiencia en vivo totalmente renovada, con un nuevo diseño de escenario y repertorio, incluyendo temas de su recién lanzado álbum Play, junto a una selección de los favoritos del público.

Iniciando una nueva etapa en 2025, Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum “Play” el mes pasado. "Play" muestra a Sheeran explorando nuevos terrenos musicales mediante colaboraciones con productores y músicos de todo el mundo.

Más recientemente, Sheeran lanzó “Play – The Remixes EP”, un proyecto de cuatro temas que reimagina canciones seleccionadas del álbum mediante colaboraciones dinámicas con algunos de los talentos más destacados del sur de Asia, incluyendo Hanumankind, Dhee, Santhosh Narayanan, Karan Aujla, Jonita y Arijit Singh.

FECHAS DE LA GIRA POR LATINOAMÉRICA

Sábado 9: República Dominicana, Santo Domingo – Estadio Quisqueya

Miércoles 13: Puerto Rico, San Juan – Coliseo de Puerto Rico

Sábado 16: Colombia, Bogotá – Vive Claro

Miércoles 20: Perú, Lima – Estadio Nacional

Sábado 23: Ecuador, Quito – Estadio Atahualpa

Miércoles 27: Guatemala, Ciudad de Guatemala – Estadio Cementos Progreso

Sábado 30: Costa Rica, San José – Estadio Nacional