Concierto “Adoramos juntos en Navidad” reunió a importantes artistas cristianos en Herrera

Con una masiva asistencia y una atmósfera cargada de adoración, esperanza y alegría, la plataforma Reconocidos Media celebró este martes con rotundo éxito el gran concierto “Adoramos juntos en Navidad”, en la avenida Isabela Aguiar, del sector Herrera.

Desde tempranas horas de la tarde, familias completas, jóvenes y adultos comenzaron a llegar al lugar para ser parte de un evento totalmente gratuito que superó todas las expectativas. La respuesta del público fue extraordinaria, con miles de personas que se mantuvieron atentos y participativos durante toda la jornada, creando un ambiente de unidad y adoración colectiva que marcó profundamente la noche.

El concierto abrió con presentaciones llenas de energía y sensibilidad espiritual. Karen Santana conectó de inmediato con los asistentes gracias a su potente voz y un mensaje cargado de fe. Grupo Grace aportó un momento especial de alabanza congregacional, logrando que el público se integrara con cánticos y aplausos constantes, mientras Loammy Bidó sumó frescura y entrega en una intervención que fue ampliamente celebrada.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Isabelle Valdez, quien con su interpretación profunda y su testimonio tocó corazones y provocó un ambiente de adoración íntima. También, Gerkin Mateo mantuvo la intensidad espiritual con varias canciones que invitaron a la reflexión y a la entrega total, seguido por Jordan Mateo, cuya participación destacó por su autenticidad y una conexión sincera con el público, y la artista Chanel Nova brilló con una actuación llena de sensibilidad y excelencia musical.

El peso fuerte de la cartelera llegó con el dúo Tercer Cielo. Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera fueron recibidos con una ovación general al interpretar varios de sus temas más emblemáticos, entre ellos “Creeré”, “Mi último día”, “Yo te extrañaré” y “Tu amor es un sueño”, que provocaron uno de los momentos de mayor emoción colectiva de la noche. Las emociones se multiplicaron cuando se unió la agrupación Barak, elevando aún más el nivel de adoración con una presentación poderosa que hizo vibrar a toda la multitud.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la artista Génesis Colón, con una entrega llena de gozo y pasión que fue recibida con gran entusiasmo.

Los momentos de ministración espiritual estuvieron a cargo de la pastora Yesenia Then, cuyas palabras de esperanza y amor a Dios resonaron con fuerza entre los presentes por más de una hora, así como del evangelista Ian Jesús y el pastor Melvin Santana, quienes guiaron tiempos de oración y reflexión que reforzaron el sentido espiritual del encuentro y llevaron a muchos a vivir instantes de profunda conexión con Dios.

La conducción del evento estuvo en manos de María Medina y Daniel Lajara, quienes mantuvieron una comunicación fluida y cercana con el público, aportando orden y dinamismo a la programación. Todo el despliegue técnico y organizativo fue responsabilidad de Reconocidos Media, con una producción que fue valorada por su calidad, puntualidad y cuidado en cada detalle.

“Adoramos Juntos en Navidad”, que fue respaldada por BanReservas y Farmacias GBC, se consolidó como una experiencia transformadora que reunió a la comunidad en un mismo sentir de fe, gratitud y esperanza. La gran acogida del público, su participación constante y el ambiente de respeto y adoración confirmaron una vez más el impacto de estas iniciativas, reafirmando el compromiso de Reconocidos de seguir promoviendo espacios que fortalezcan la música cristiana, la unidad familiar y los valores espirituales en la República Dominicana.