Anormal cantidad de cancelaciones de conciertos en 2025 en los escenarios dominicanos

Entre 2023 y 2024, República Dominicana fue el epicentro de muchos conciertos de grandes artistas como Ana Gabriel, Michael Bublé, Rod Stewart, Luis Miguel, Juan Luis Guerra, Andrea Bocelli y Aventura. Sin embargo, en el 2025 el entretenimiento dominicano no corrió la misma suerte. Numerosos espectáculos fueron cancelados este año.

En comparación con años anteriores, el número de espectáculos musicales en vivo disminuyó.

Entre los más esperados, se encontraba la presentación de Shakira, quien terminó cancelando su visita al país tras haber anunciado una posposición.

Grupo Camila

La agrupación mexicana Camila se presentaría el 8 de febrero en el Óvalo de la Feria Ganadera, pero esto no fue posible.

Según el grupo de música pop y romántica, la decisión fue tomada por “incumplimientos contractuales” de su promotor, el empresario mexicano Marte Manuel Calderón Quezada, también responsable de afectar la logística y la producción de otras once presentaciones en México.

Sting

Luego de su exitosa presentación en el festival Capitalia en abril de 2024, el músico británico Sting estaba listo para regresar a República Dominicana el 4 de marzo, pero su concierto para estrenar la Arena Santo Domingo fue cancelado.

El recinto, que aún se encuentra pendiente de inauguración, recibiría a Sting con su “Gira Mundial 3.0”, que llegó a Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y México.

Jesse y Joy

El dúo mexicano Jesse y Joy decidió cancelar su concierto que se llevaría a cabo el 26 de junio en el Salón La Fiesta del hotel Jaragua, horas antes de iniciar, debido al desprendido de un plafón acústico del techo que causó preocupación en redes sociales.

Aunque el productor del evento, Eduardo Durán, de ED Live, aseguró que la situación no implicaba riesgo para los artistas ni para los asistentes, los hermanos Huerta optaron por no presentarse. La situación se generó meses después de la tragedia de la discoteca Jet Set, donde murieron más de 230 personas tras el colapso del techo del establecimiento mientras el merengue Rubby Pérez se encontraba en el escenario.

Christian Nodal

El cantante de música regional mexicana Christian Nodal tenía planeado presentarse el 2 de agosto en el Estadio Quisqueya (allí ua había cantado en junio de 2024). Sin embargo, tuvo que posponer por “razones logísticas”, dejando abierta la posibilidad de agendar una nueva fecha para reencontrarse con los dominicanos. No se volvió a saber de la suerte del cantante grupero por estos lados.

Noreh

El cantautor venezolano Noreh anunció su primer concierto en solitario en el país después de actuar en el año 2024 como artista invitado del concierto de Jay Wheeler en Santo Domingo. El intérprete de “Lugar seguro”, “Maquillaje” y “Me hubiese gustado” tenía pautada una presentación el 9 de agosto de 2025 en Hard Rock Café Blue Mall, pero no fue posible por razones desconocidas.

Live Land Music Festival

El festival Live Land Music, que reuniría a Prince Royce, Nicky Jam y Wisin el 16 de agosto en el Estadio Quisqueya, fue cancelado.

Los organizadores no especificaron los motivos que generaron la suspensión del espectáculo. Inicialmente, Don Miguelo también fue anunciado como parte de la cartelera, pero el cantante urbano decidió retirarse días antes del evento ser cancelado.

Shakira

Luego de meses de rumores, la empresa SD Concerts confirmó en agosto que Shakira no llegaría con su aclamada gira “Las mujeres ya no lloran world tour” al Estadio Olímpico de Santo Domingo, República Dominicana, por “circunstancias fuera de nuestro control”.

El show de la estrella colombiana estaba programado para el 26 de septiembre, aunque anteriormente la fecha era el 2 de abril y fue pospuesto por supuestos problemas operativos.

A pesar de que el productor Saymon Díaz no descartó anunciar nueva fecha, aún la fanaticada continúa en espera a solo 14 días de despedir el 2025.

Jesús Adrián Romero

Un caso similar al de Sting fue el que protagonizó el cantante cristiano Jesús Adrián Romero, quien también estaba confirmado para actuar en la Arena Santo Domingo.

El artista mexicano, considerado una las figuras más importantes de la música góspel, regresaría a la capital dominicana el 24 de mayo de 2025 para su concierto en la Arena Santo Domingo, que inicialmente se había anunciado para el 30 de noviembre de 2024 en el Pabellón de Voleibol del Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La última vez que Romero visitó el país fue el 20 de octubre de 2018, cuando ofreció un concierto en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, después de cinco años sin pisar un escenario dominicano.

DIEGO TORRES

El cantautor argentino lleva 15 años que no se presenta en los escenarios dominicanos. Este 2025 iba a romper ese maleficio, pero no pudo. La empresa BigStarSD informó la cancelación del concierto de su gira “Mejor que ayer tour” , que estaba programado para el 16 de noviembre en el Nacional Eduardo Brito.

Diego Torres, a través de su equipo artístico, argumentó que la cancelación de su concierto en Santo Domingo se debió a un “incumplimiento de contrato” por parte de la productora local.