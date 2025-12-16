RD$ 2,400 hasta 19,200 pesos: los precios de las boletas para ver a Juan Luis Guerra en Santiago

El legendario cantautor dominicano Juan Luis Guerra llegará a Santiago el próximo sábado 21 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio Cibao. Las entradas, que fueron numeradas para mayor comodidad del público, están disponibles a través de la plataforma oficial tuboleta.com.do.

La venta de boletas inició a las 10 de la mañana de este 16 de diciembre con precios desde RD$ 2,400 a 19,200 pesos. Como parte del proceso de venta, se realizará una preventa exclusiva para tarjetas Visa Banreservas, la cual inició este 16 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m.

Localidades y precios sin descuento

(incluye cargos por servicio)

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400