RD$ 2,400 hasta 19,200 pesos: los precios de las boletas para ver a Juan Luis Guerra en Santiago

Las entradas, que fueron numeradas para mayor comodidad del público, están disponibles a través de la plataforma oficial tuboleta.com.do.

Juan Luis Guerra cantó ante más de Más de 150,000 personas durante sus conciertos en toda España.

Santiago, RD

El legendario cantautor dominicano Juan Luis Guerra llegará a Santiago el próximo sábado 21 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio Cibao. Las entradas, que fueron numeradas para mayor comodidad del público, están disponibles a través de la plataforma oficial tuboleta.com.do.

La venta de boletas inició a las 10 de la mañana de este 16 de diciembre con precios desde RD$ 2,400 a 19,200 pesos. Como parte del proceso de venta, se realizará una preventa exclusiva para tarjetas Visa Banreservas, la cual inició este 16 de diciembre, a partir de las 10:00 a.m.

Localidades y precios sin descuento

(incluye cargos por servicio)

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400

