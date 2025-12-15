Ricardo Arjona concluye “Residencia Guatemala", en un regreso al lugar "que me cambió la vida"

Ricardo Arjona concluyó su residencia en la Gran Sala Efraín Recinos de Guatemala con 27 funciones que trascendieron el formato de conciertos para convertirse en un acto de regreso, identidad y propósito.

Más que una serie de presentaciones fue volver al lugar que marcó su vida para dejarse transformar una vez más.

“Residencia Guatemala no fue una seguidilla de conciertos. Fue volver al lugar que me cambió la vida para que me la volviera a cambiar de nuevo”, señaló el artista tras el cierre.

La experiencia reunió a públicos locales e internacionales y sumó a Guatemala al mundo, integrando artesanos, emprendedores y talento local como parte esencial del proyecto. Más allá del escenario, cada función se vivió como una jornada cultural completa. Desde horas antes, los alrededores del teatro se transformaron en un espacio de encuentro con artesanía local, gastronomía típica y diversas expresiones culturales, integrando talento guatemalteco como parte esencial del proyecto y generando un impacto económico significativo para la ciudad.

Arjona se despide pleno y fortalecido por la tierra que lo vio nacer, listo para emprender el camino que lo llevará al mundo en 2026 con su próxima gira internacional Lo que el Seco no dijo.

Como él mismo lo resumió en una frase que marcó la esencia de esta residencia: “Yo me llamo Ricardo y soy de aquí, de Guate”.

TOUR SIGUE A CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS

En enero próximo, el cantautor guatemalteco se prepara para iniciar su periplo por ciudades de Estados Unidos, donde miles de sus seguidores están listos para poder verlo.

“Las cosas que se escriben, hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto, mis hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, escribió Arjona en sus redes sociales al anunciar su llegada a los Estados Unidos.

La primera presentación de Arjona en un escenario estadounidense será el viernes 30 de enero en el Allstate Arena, un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Rosemont, Illinois, sede de los Chicago Wolves, un equipo profesional de hockey sobre hielo, por lo que el recinto cuenta con capacidad para casi 18 mil 500 espectadores.

Posteriormente sigue a Charlote, Hartford, Elmont, Nueva York, Boston, Denver, Sacramento, Seatle, Portland, Las Vegas, Los Ángeles, San José, Salt Lake City, Palm Desert, San Diego, San Francisco y otra veintena de presentaciones más.