La presentación de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao de Santiago será el 21 de febrero

El concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao en Santiago será el sábado 21 de febrero, adelantó este lunes SD Concerts.

Hace tres días, Juan Luis había compartido un video con imágenes del recinto conocido como sede de Las Águilas Cibaeñas, el equipo de béisbol profesional de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana originario de Santiago de los Caballeros.

"Nos vemos pronto Santiago", dice un texto al final del clic, dando a conocer la noticia de su próxima presentación en esa ciudad dominicana.

Guerra (Santo Domingo, 1957) está celebrando sus más de 40 años de carrera, convertido en uno de los grandes representantes actuales de la música caribeña gracias a sus fusiones de merengue, bachata, salsa, jazz y otros ritmos dominicanos.

Más de 20 premios Grammy, además de otros muchos galardones y ventas millonarias, acreditan una consolidada trayectoria que explotó internacionalmente con el disco 'Bachata rosa' (1990), con el se pusieron de moda esos ritmos en muchos países del mundo.

En las actuaciones de 2025 el público internacional disfrutar de un recorrido por todos sus grandes éxitos, como 'La bilirrubina' o 'Burbujas de amor', sin olvidar canciones de sus trabajos más recientes: el álbum 'Entre mar y palmeras' (2022) y el miniálbum 'Privé' (2020).