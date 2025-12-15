Frank Ceara lleva 14 años cantando entre amigos

Frank Ceara encontró en “Navidad entre amigos” una de las razones artísticas que le dan más sentido a su vida. Su mirada a estos 14 años de esta plataforma musical es entusiasta: “Estos conciertos han rescatado una tradición navideña, que de una manera positiva ha resaltado nuestra dominicanidad al exponer nuestra música, a nuestros artistas, y nuestros géneros musicales”.

Luego agrega: “A través de estos encuentros se promueve la cultura, la economía porque somos más de 100 personas que nos involucramos en este proyecto y fomentando el turismo, ya que estos conciertos son una opción de entretenimiento que tiene la ciudad de Santos Domingo cada lunes de diciembre”.

El cantautor no ha escatimado esfuerzo alguno para llevar al escenario lo mejor de la clase artística dominicana y en varias ocasiones invitados internacionales como sucedió el pasado lunes 1 de diciembre, en su primera entrega, en la que participó Ednita Nazario.

Desde que inició “Navidad entre Amigos”, hace 14 años, en Casa de Teatro, el público lo recibió como una necesidad para reencontrarse, disfrutar de buena música,con orquesta dirigida por el maestro Pengbian Sang y ver desfilar, junto a Frank Ceara, “la crema y nata” de los artistas de este país, que van desde baladistas, cantautores, merengueros tradicionales, merengueros típicos y urbanos, salseros, bachateros, humoristas y stand up.

Figuras como Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Johnny Ventura, El Conjunto Quisqueya, Roger Zayas, Héctor Aníbal, José Virgilio Peña Suazo y muchos más han subido a cantar y a acompañar a Frank en esta travesía.

Frank Ceara junto a sus amigos de miembros del grupo 4.40, en Escenario 360.

Cartelera de este lunes 15

La noche de este lunes 15 de diciembre, Ceara regresa a Escenario 360 con su tercera entrega de conciertos, en donde tendrá como invitados a Milly Quezada, Silvio Mora, Manerra, Techy Fatule, Jandy Feliz, José Antonio Rodríguez y Dioni Fernández. Una selección de artistas para todos los gustos.

“Navidad entre Amigos es un genuino promotor de nuestra cultura, folclore, arte y tradiciones que como dominicanos nos identifican, mostrando el talento humano y nuestras habilidades artísticas que nos identifican como país, dejando una imagen positiva, que refuerza nuestra nacionalidad”, expuso Frank.

La dinámica del concierto gira en torno al amplio repertorio del veterano cantautor, en donde interpreta canciones como “Solo falta tu”, “Te soñé de blanco”, “El saborcito de tu amor” (canción de su última producción homónima y que grabó junto a Juan Luis Guerra. “La receta perfecta”, “Atado a tu volcán”, “Que bonita luna”, “Ay amor” y “Porque te quiero”, entre otras. Cuando suben los artistas acompañantes Frank canta junto a ellos los éxitos de los invitados.

Un momento en donde el patriotismo se siente a “flor de piel” es cuando canta “La receta perfecta”, un merengue que grabó junto a Adalgisa Pantaleón y en donde hace ondear nuestra bandera tricolor.

Frank Ceara y Jandy Ventura en "Navidad entre amigos".

CELEBRACIÓN

“La vida nos sigue dando la oportunidad de celebrar el nacimiento del Niño Dios y de festejarlo con esta hermosa tradición dominicana de los aguinaldos navideños, que son estos conciertos de Navidad entre Amigos, actividad que llevamos 14 años presentando con éxito, en donde han pasado decenas de artistas dominicanos e invitados internacionales”, expuso el artista sobre el significado de llevar a cabo esta tradición.

Este año ya han pasado por “Navidad entre amigos”, los artistas Maridalia Hernández, Mariela Mercado, Adalgisa Pantaleón, Carlos Luis, Ednita Nazario, Roger Zayas, Quico Rizek, José Virgilio Peña Suazo y Jandy Ventura.

El pasado lunes estuvieron Las Chicas del Can, Diego Jaar, Nairobi Duarte, El Prodigio, Didi Hernández y Kinito Méndez.

“Navidad entre amigo 2025” llega esta noche a su tercera entrega, en Escenario 360, de Galería 360, a partir de las 8:30 de la noche, en un ambiente, que además de la buena música, incluye una degustación de bebidas y “snack” incluido por la compra de las boletas Special Guest y VIP. Las boletas están a la venta en Uepa tickets, CCN y supermercados Nacional y Jumbo.