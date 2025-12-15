David Guetta regresa a República Dominicana

El remezclador y productor discográfico francés David Guetta, considerado uno de los mejores DJs (Disc-Jockeys) del mundo, regresará a República Dominicana.

La empresa Pav Events anunció que el creador de éxitos como "Titanium" se presentará el 26 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo con su "Monolith Tour".

El espectáculo también tendrá al Dj de origen sudafricano Themba y al Dj francés Joezi como invitados especiales.

Fue el 30 de diciembre de 2017 cuando Guetta estuvo por última vez en el país, donde realizó un concierto para despedir el año en el emblemático Anfiteatro Altos de Chavón de Casa de Campo, en La Romana.