"El Bailazo de Fin de Año": una fiesta de 12 horas para despedir el 2025

"El Bailazo de Fin de Año" regresa por todo lo alto con una celebración de 12 horas ininterrumpidas, uniendo a las principales agrupaciones de merengue tradicional, típico y navideño en un evento que promete despedir el 2025 y recibir el 2026 con pura fiesta.

Al mejor estilo de Kinito Méndez, Krisspy y el Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la Orquesta Renacer, la noche combina la esencia del merengue junto al confort y seguridad característicos de Lungomare.

Esta mezcla garantiza un vacilón inolvidable para quienes elijan despedir el año a ritmo de acordeón, güira y tambora.

La fiesta inicia a las 8:00 de la noche del 31 de diciembre y se extiende hasta las 8:00 de la mañana del 1.º de enero de 2026, con una producción de Raphy D´Oleo.

Durante esta extensa jornada musical, cada artista desplegará lo mejor de su repertorio navideño, romántico y popular.

El productor Raphy D’Oleo destacó que el Bailazo ofrece “seguridad, confort y los precios más asequibles en bebidas y comida”, convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas del fin de año en Santo Domingo.

Además, como tradición, todos los asistentes disfrutarán de un sancocho gratuito al amanecer del primero de enero, un cierre perfecto para una noche de música, baile y celebración.

Kinito Méndez aportará su catálogo festivo con temas como “Ya se siente la brisa”, “El vuelo 587”, “Navidad pasando lista” y “Que rompa la Navidad”, además de sus éxitos clásicos: “Cachamba”, “Las mujeres”, “La motorista”, “Aquí sí se goza” y muchos más.

Krisspy y el Bombazo Típico: esencia del merengue típico navideño, llega con toda su energía típica y su repertorio emblemático para esta época.

Entre sus interpretaciones destacan “Cuando volverás”, “Navidad sin ti”, “Llegó Navidad”, “El maíz”, “Yo soy un macho”, “Perdiendo el juicio”, “Debajo del higuerón” y una larga lista de éxitos coreados por el público.

Fénix Ortiz y Henry García: romanticismo y nostalgia en escena

Fénix Ortiz interpretará los temas más representativos de la Orquesta Internacional, como “Gotas de penas”, “Nunca me pidas”, “Hecha para mí”, “Un día más” y “Tu mujer me ha embrujado”.

Mientras tanto, Henry García traerá sus clásicos inmortales: “Micharen”, “Sisi y Ricardo”, “Como te atreves a pensar”, “Te quiero, te quiero” y “Quiéreme”, canciones que han marcado generaciones.

COMBO

SPECIAL GUEST (TODO INCLUIDO)

MUEBLES PARA 4 PERSONAS RD$50,000.00 (1 Whisky 18 años + 1 vino + 1 espumante + 2 acompañantes)

VIP RD$4,000.00 (solo entrada)

GENERAL RD$3,000.00 (solo entrada)

COMBOS ESPECIALES: TODO INCLUIDO

Los organizadores del evento colocaron ofertas súper especiales a los asistentes que implican muebles para cuatro personas por el precio de 50 mil pesos, con todo incluido: entradas, un whisky 18 años, más un vino y un espumante.

Mientras que la entrada El área VIP tiene un costo de 4 pesos y generales a tres mil pesos.