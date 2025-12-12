Juan Luis Guerra anuncia concierto en el Estadio Cibao: “Nos vemos pronto Santiago”

Juan Luis Guerra anunció este viernes que ofrecerá un concierto en el Estadio Cibao, que tiene una capacidad de al menos 18 mil personas.

A través de sus redes sociales, el artista dominicano compartió un video con imágenes del recinto conocido como sede de Las Águilas Cibaeñas, el equipo de béisbol profesional de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana originario de Santiago de los Caballeros.

"Nos vemos pronto Santiago", dice un texto al final del clic, dando a conocer la noticia de su próxima presentación en esa ciudad.

Junto a la publicación, los comentarios de sus seguidores pidiendo tener un espectáculo suyo en "La Ciudad Corazón", donde estuvo en el año 2000, marcando una espera de 26 años.

Sin embargo, el músico realizó una residencia de cuatro funciones en Punta Cana en el año 2022 como parte de su gira "Entre mar y palmeras", con la cual también llegó a Santo Domingo en febrero de 2024.

A la capital dominicana regresó un mes más tarde para unirse a Residente, Juanes y Sting en el festival "Capitalia".