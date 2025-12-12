Lo que debes saber sobre el concierto gratuito de Rauw Alejandro en el Malecón

Rauw Alejandro realizará este sábado el concierto “Noche Caribeña” en el Parque Eugenio María de Hostos, en el que solo podrán acceder los asistentes que cuenten con boletas, para garantizar la seguridad y organización del evento.

Los organizadores informaron que las puertas abrirán a las 3:00 de la tarde, llamando a los asistentes a llegar con tiempo suficiente para facilitar un acceso cómodo y ordenado. El montaje incluye dos accesos únicos por la avenida George Washington, en pleno Malecón de Santo Domingo.

También informaron que la entrada será exclusivamente peatonal, con el fin de mantener la fluidez y seguridad en la zona.

De igual manera se exhorta al público a desplazarse en grupo o utilizar plataformas de transporte como Uber u otros servicios similares, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y agilizar la llegada al parque.

Se recomienda además llevar la cédula de identidad, como parte de las precauciones habituales en eventos masivos.

Las medidas de seguridad seguirán los protocolos estándar de los conciertos de gran asistencia. Entre los objetos no permitidos se encuentran botellas de agua o bebidas de cualquier tipo, comida, armas, sillas plásticas y sombrillas. Los organizadores recalcan que estas restricciones buscan proteger el bienestar de todos los asistentes y permitir el disfrute pleno del espectáculo.

Este evento es patrocinado por la emisora La X102, producido por Gamal Haché y cuenta con el apoyo logístico de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Se recuerda que la emisora La X102 será el presentador oficial del esperado concierto de Rauw Alejandro en Santo Domingo.

Como parte de la agenda previa, la emisora anunció que Rauw Alejandro ofrecerá una entrevista exclusiva para La X102, generando gran expectativa entre sus seguidores.

República Dominicana estuvo cerca de no incluirse en la gira debido a temas de disponibilidad del venue, sin embargo, el artista insistió en hacer una parada en el país antes de cerrar su tour. Su decisión responde al fuerte vínculo con el público dominicano y al apoyo que ha recibido durante toda su carrera.

El evento se perfila como una de las presentaciones más esperadas del año, y se recomienda al público asistir temprano debido a la alta demanda anticipada.