Zeo Muñoz anuncia gira de conciertos por escenarios dominicanos

El cantautor dominicano Zeo Muñoz se prepara para iniciar su acostumbrada gira de conciertos para cerrar el año, esta vez, en el marco del lanzamiento de su tercer disco de estudio, del que se desprende su nuevo sencillo, “La niña de mi vida”.

El recorrido abarcará San Francisco de Macorís el 19 de diciembre; Hard Rock Santo Domingo el 21, con invitados como Gabriel, Pamel y otros; el 23 en Santiago junto a invitados como Badir, Pamel, entre otros; el 27 en La Vega, el 28 en Hard Rock Café Punta Cana, y el 3 de enero en Jarabacoa.

De su autoría, con arreglos y producción de Ronny Cruz, "La niña de mi vida" es una canción que Zeo llama autobiográfica.

"No empezó así, pero al escribirla, a mitad de camino me di cuenta que estaba hablando de mi y la dejé salir así; además creo que hay muchos hombres que encajan en la canción, que se identificarán en ella y probablemente alguien se la dedicará a esa persona que le apretó las tuercas de su vida", dijo. "La niña de mi vida" se une a “Solito”, la primera canción de su nuevo álbum.

Sobre su regreso a suelo dominicano, resaltó que esta será su séptima gira en diciembre, lo que ya se ha convertido en una tradición con su público, en unos trasnoches navideños cantando.

"Tengo algunas canciones nuevas loco por cantar con ustedes, especialmente estas que han salido recientemente como Solito y, ahora, La Nina de mi Vida”, agregó Zeo.

En esta ocasión, el recorrido abarcará San Francisco de Macorís el 19 de diciembre, Hard Rock Santo Domingo el 21, con invitados como Gabriel, Pamel y otros; el 23 en Santiago junto a invitados como Badir, Pamel, entre otros; 27 en La Vega, 28 en Hard Rock Cafe, Punta Cana, y 3 de enero en Jarabacoa.

Asimismo, sobre su nuevo sencillo agregó que “La niña de mi vida”, está disponible en todas las plataformas digitales, con un audiovisual dirigido por Manuel Paulino.

El cancionero de Zeo Muñoz incluye sencillos como “Millones de gallos rojos”, “Difícil de entender”, “Hígado quema’o”, “La que se puede armar”, “Lo más tóxico”, “No le digas a nadie”, “Cuando tú estás presente”, “No le digas a nadie”, “La imperfecta”, “Medianoche”, “Amante fantasma”, “Qué hago contigo”, “Ayúdame a morir”, y “Los mangos”, entre muchas otras.