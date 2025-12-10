Seleccionan ganadores de boletas para el concierto gratuito de Rauw Alejandro en Santo Domingo

Los ganadores de las boletas para el concierto gratuito de Rauw Alejandro en Santo Domingo, República Dominicana, fueron seleccionados.

La tarde de este miércoles, cada persona seleccionada recibió un correo electronico con un mensaje de Uepa Tickets que incluye un código para reclamar dos entradas digitales para el espectáculo que el artista puertorriqueño ofrecerá el próximo sábado 13 de diciembre en el Parque Eugenio María de Hostos, ubicado en el Malecón de la capital dominicana.

"¡Felicidades! Has sido seleccionado para reclamar tus dos entradas gratuitas", dice el email que específica los pasos a seguir para realizar la reclamación de las boletas y advierte que debe hacerlo antes de las 24 horas.

"Tus entradas están confirmadas y aseguradas. La opción para imprimir tus entradas se habilitará poco antes del evento. Recibirás un email de nuestra parte tan pronto como puedas acceder a ellas. ¡Esperamos verte pronto en el evento!", se lee en un nuevo correo tras realizar la reclamación.

El cantante cerrará su gira "Cosa Nuestra Tour 2025" en el país con la producción de Gamal Haché y el patrocinio de la Alcaldía del Distrito Nacional.