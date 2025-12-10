Kairo Worship concluirá su “Hermoso momento World Tour” en Santo Domingo

La agrupación de adoración contemporánea Kairo Worship anunció oficialmente que la ciudad de Santo Domingo será el escenario del cierre de su gira internacional “Hermoso Momento World Tour 2025”.

El concierto se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, a las 7:00 de la noche, en la Iglesia Cristiana, ubicada en Paseo de los Periodistas #102, del sector Miraflores.

Las boletas ya están disponibles en Evenllet, donde el público puede asegurar su espacio para vivir una noche que promete ser histórica para la adoración en República Dominicana.

El evento contará con la participación especial de la adoradora dominicana Chanel Nova y del reconocido cantante internacional Joe L. Barnes, miembro de Elevation Worship y voz destacada del tema mundialmente conocido “Yahweh We Love You”.

Para los integrantes de Kairo Worship (Laurelys Castillo, el bajista Ariel Holy y el pianista Natanael Santana), este cierre representa uno de los momentos más significativos del año para la agrupación, que ha consolidado su posición como una de las voces de adoración contemporánea más influyentes de la música cristiana en español.

Un 2025 de expansión global

Kairo Worship dio inicio a su primer tour internacional en agosto de 2025 con un concierto inolvidable en el Lynn Memorial Auditorium de Boston, Massachusetts. A partir de esa presentación, la banda recorrió durante más de dos meses numerosas ciudades de Estados Unidos.

El Hermoso Momento World Tour 2025 incluyó paradas en Charlotte, Orlando, Columbus, Chicago, entre otras, reuniendo a miles de creyentes y seguidores que vivieron encuentros de adoración que superaron todas las expectativas.

Este recorrido no sólo fortaleció su presencia internacional, sino que confirmó a Kairo Worship como líder dentro del movimiento de adoración contemporánea latinoamericana, expandiendo su alcance espiritual y musical a nuevas generaciones.

Un mensaje que sigue transformando vidas

El impacto de Kairo Worship se consolidó con el éxito del tema “Hermoso Momento”, una canción que se viralizó en diversas plataformas digitales y que se convirtió en un himno de consuelo, restauración y encuentro con Dios.

Su versión remix junto al artista puertorriqueño Farruko amplió aún más su alcance, cruzando fronteras y llegando a audiencias fuera del círculo tradicional de la música cristiana.

La agrupación ha sido reconocida por su excelencia musical con dos Premios Soberano a Mejor Música Religiosa Contemporánea, marcando un antes y un después en la historia de la música cristiana dominicana.