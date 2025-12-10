Jezzy El Chef y Dahian El Apechao llevan su música al Metro de Santo Domingo junto a Ensamble Etéreo

El Metro de Santo Domingo se llenó de música y aplausos la tarde de este miércoles, luego de que el proyecto musical Ensamble Etéreo presentará un espectáculo para los usuarios del transporte.

La función se desarrolló dentro de la estación María Montez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. En ella participaron dos intérpretes de la música dominicana: en representación del género urbano, Jezzy El Chef, y el merenguero Dahian El Apechao.

Ambos exponentes interpretaron sus canciones más conocidas, convirtiendo el evento en una experiencia artística repleta de movimiento dentro de un espacio poco convencional.

Jessy Leonardo Lorenzo Rodríguez, mejor conocido por su nombre artístico Jezzy El Chef, puso a los usuarios del metro a bailar con sus tres canciones más populares del momento: "SINSENTI", "Los Muñecos" y "Qué Sensación"; de esta última lanzó recientemente un remix con el artista Austin Santos, conocido como Arcángel.

El concierto cerró con la presentación de Luis Daniel Frías Féliz, alias Dahian El Apechao, quien cantó temas como "Popurrí 2.0" y el famoso merengue que tiene junto a Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), "Después de la Playa".

Jezzy El Chef respondió a preguntas de este medio y expresó lo siguiente: "Es mi primera vez cantando en un lugar como una estación del metro. Estoy agradecido con Dios y con el equipo de Ensamble Etéreo, haciendo cosas diferentes para que el público pueda disfrutar. Teníamos tiempo, varios meses, hablando con el equipo de Ensamble. Esperan cosas nuevas que vienen de la mano de ellos y conmigo también".

Ensamble Etéreo es un proyecto musical de grabaciones en vivo creado por RDÉ DIGITAL, en colaboración con la plataforma Symphonic. Busca celebrar la diversidad musical y no limitarse a un solo género, mezclando música dominicana con estilos globales y adaptándose según el artista invitado.