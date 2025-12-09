The New York Band seis años después revive en Hard Rock Café la nostalgia dominicana

Luego de seis años lejos de los escenarios, The New York Band volvió a encontrarse con su público y lo hizo con una presentación arrolladora este lunes en Hard Rock Café, donde la energía del grupo provocó una inmediata respuesta de los asistentes.

Desde que las luces se encendieron la noche del lunes 8 de diciembre 2025, quedó claro que la esencia de la agrupación continúa intacta: un sonido reconocible, una presencia escénica sólida y la nostalgia de una época que el público mantiene viva.

La orquesta, bajo la dirección de Franklyn Rivers, subió al escenario acompañada de un frente vocal afinado y dinámico compuesto por Irisneyda Santos, Tony Morales, Alexa Ramírez, Johnny Contreras y Rubén Ariel, quienes aportaron color, fuerza y modernidad a cada interpretación. La química entre todos se sintió desde los primeros compases y se mantuvo durante toda la noche.

El veterano locutor Rubén Camilo fungió como maestro de ceremonias. En su intervención destacó la importancia histórica de la agrupación fundada por Wilfrido Vargas y Chery Jiménez, que alcanzó fama internacional bajo el liderazgo de su hijo, el inolvidable Cherito.

Sus palabras prepararon el terreno para una velada cargada de ritmo, memoria y emoción.

Entre agradecimientos y aplausos, Irisneyda Santos expresó su gratitud por el respaldo del público a lo largo de los años. Por su parte, Franklyn Rivers compartió la emoción de reencontrarse con la fanaticada y aseguró que esta nueva etapa representa un impulso renovado para la icónica banda.

El líder también presentó al DJ Molote, quien aporta frescura e innovación a la propuesta en vivo, así como a la cantante Alexa, nueva integrante.

El repertorio incluyó 25 canciones que recorrieron la historia musical de la agrupación. Hubo clásicos, nuevas fusiones y momentos inolvidables, entre ellos la interpretación de Irisneyda, cuya voz evocó la época en que la banda irrumpió con fuerza en la escena dominicana.

Su potencia y matices dejaron claro que sigue en un nivel artístico excepcional.

Del show

En el repertorio escogido figuraron "Si tú no estás", "Si tú eres mi hombre", "María", "Dame vida", "Nadie como tú", "Miénteme", "Ay mamá", "Amada mía", "Quiero saber qué es el amor", "Eternal Flame", "Juicy Lucy", "Let’s Twist Again" y "Dónde estará mi primavera".

Por igual, "Chio Thrills", "Qué piensas tú que soy", "Hola", "Amor en silencio", "Cójelo pichao", "Simplemente amigos", "Corazón de azúcar", "Colé", "Levanta tu bandera" y "Dancing Mood".

Cada canción fue recibida como un viaje directo al tiempo en que The New York Band marcó a toda una generación. Entre ovaciones, coreografías improvisadas y un evidente entusiasmo colectivo, se reafirmó que la agrupación conserva un espacio privilegiado en el corazón del público dominicano.

El cierre llegó con "Dancing Mood", uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, interpretado junto al comunicador Domingo Bautista, quien en los años 90 impulsó la popularidad de la canción en su programa La Súper Tarde. Fue un final vibrante que unió pasado y presente.

Con esta presentación, la banda —fundada por Chery Jiménez y relanzada en República Dominicana de la mano de Valenzuela Productions— inicia una nueva etapa artística. Para el próximo año, The New York Band planea regresar al país y embarcarse en una gira internacional que consolidará este renacer musical.

Su vuelta a los escenarios confirma que la agrupación está lista para seguir escribiendo historia con una propuesta que combina vigencia, nostalgia y una energía que conecta con diversas generaciones.