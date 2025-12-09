Rauw Alejandro ofrecerá concierto gratis en RD: estos son los pasos para registrarse

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro ofrecerá un concierto gratuito en el parque Eugenio María de Hostos, ubicado en el Distrito Nacional, el sábado 13 de diciembre.

Los interesados en asistir deben registrarse en la página web de Uepa tickets y a los seleccionados, se les enviará la confirmación al correo electrónico el 10 de diciembre.

El artista anunció el evento a través de sus redes sociales con video en el que se le ve disfrutando de un mangú con los “tres golpes” y la bandera dominicana.

"Una vueltita por el patio... RD Graciass por tanto!!", expresó Rauw.

Rauw Alejandro lanzó en septiembre su sexto álbum de estudio, 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', en el que rinde un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña.

El disco, que es un spin-off oficial 'Cosa Nuestra”, contó con las colaboraciones de Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One, Saso, Rvssian y Ayra Starr.

El artista cerró su gira 'Cosa Nuestra World Tour' en San Juan, Puerto Rico, el pasado 30 de noviembre, una gira que comenzó en abril pasado y con la que el cantante ha ofreció conciertos en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, entre otros países.