Multitudes disfrutan del tour 2025 de la "Mega parranda navideña"

Con el protagonismo musical de numerosos artistas populares, la "Mega parranda navideña 2025" ha llevado música de primer nivel por numerosos pueblos del país y ha convocado, según sus organizadores, al menos 375,000 dominicanos.

La gira del 40 aniversario de la plataforma impulsada por el empresario artístico Luis Medrano, con el apoyo del presidente Luis Abinader, llega esta semana a Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana, Neyba y San Francisco de Macorís.

Además, la fiesta ha pasado por Baní, Azua, Moca, Salcedo, Santo Domingo Este, Yaguate, San Cristóbal, Mao, Valverde, Cotuí, Villa Sombrero, Nagua, Bonao, Rancho Arriba de Ocoa y el Festival del Pescado de la presa de Tavera, entre otros.

El merengue y la salsa están representados por Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Toño Rosario, Omega, Kinito Méndez, Aramis Camilo, Pochy Familia, Fefita La Grande, Bonny Cepeda y El Conjunto Quisqueya.

Por igual, Los Hermanos Rosario, Aníbal Bravo, Krisspy, Rubio del Acordeón, Steffany Constanza, Silvio Mora, El Jeffrey, Ramón Orlando, Jandy Ventura, Julián Oro Duro, Tito Swing, Marcel, Chiquito Team Band y David Kada.

La multitud de la "Mega parranda navideña" ante los pies de Fefita la Grande".

En bachata y baladas figuran Wason Brazobán, Luis Miguel del Amargue, El Chaval, Teodoro Reyes y Ashley Music.

De la música urbana: Chimbala, Bulín 47, y otros talentos como Jandy Ventura, Julia Oro Duro, y Steffany Constanza.

Las multitudes en cada concierto han llegando incluso a que muchas personas no encuentren espacio para disfrutar del show de sus estrellas favoritas y se quedan en el entorno.

Esta celebración es una explosión de alegría: merengue, bachata, salsa, merengue típico y fusiones urbanas han encendido los escenarios mágicos, reafirmando la enorme popularidad y el cariño que el público siente por nuestros artistas.

Los Hermanos Rosario forman parte de los atractivos de la "Mega parranda navideña 2025".

Más allá de los conciertos, la Mega Parranda Navideña fortalece el tejido social y las tradiciones. En cada municipio visitado, las familias se reúnen en parques engalanados con decoración navideña para un brindis comunitario que incluye elementos icónicos de la temporada: jengibre, chocolate con casabe y pan. Estos momentos emotivos celebran el profundo arraigo de los dominicanos por su folclore y sus raíces.

En la animación han participado Michael Miguel, Aquiles Correa, Julio Clemente, Raulito Grisanty, Brenda Sánchez, Milton Cordero Lechuga, Súper Panamá, DJ La Fórmula y DJ Poli, quienes han contribuido a crear noches llenas de emoción, unión y orgullo nacional.