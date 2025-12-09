Kany García llegará el 30 de mayo al Estadio Quisqueya

Kany García llegará el 30 de mayo de 2026 al Estadio Quisqueya, bajo la producción de Gamal Haché.

La cantautora puertorriqueña regresará a Santo Domingo, República Dominicana, para interpretar éxitos como "Amigo en el baño", "Hoy ya me voy", "Alguien", "Confieso", "García", entre otros.

Este sería el primer concierto de García en un estadio del país, donde estuvo en 2024 con su espectáculo en el Teatro Nacional y en febrero de este año con su debut en el emblemático escenario de Altos de Chavón.

La artista reveló este martes la lista de países que visitará con su gira "Kany García Tour 2026", que iniciará el 17 de abril en Ciudad México, México, y concluirá el 29 de agosto en Buenos Aires, Argentina.

De igual manera, García se presentará en Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, España, Italia, Suiza, Inglaterra, Ecuador, Uruguay y Paraguay.