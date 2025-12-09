Festival Presidente en 2026 concluirá una pausa de 9 años, la más prolongada de su historia

La versión 2026 del Festival Presidente terminará con el período de pausa más prolongado desde su inicio en 1997. Después de los cinco años que supuso la espera del 2005 al 2010 y de los cuatro años del 2010 al 2014, esta vez la propuesta artística esperará nueve años para su próxima realización, confirmada, ya que la anterior fue en 2017.

En 1997, la Cervecería Nacional Dominicana sorprendió a los dominicanos y el público del área del Caribe con el sorprendente Festival Presidente de Música Latina, convocando 150 mil personas, durante sus tres días de entrega en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. La hazaña se repitió en 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2010, 2014 y 2017.

En las últimas versiones se simplificó su nombre a Festival Presidente para darle cabida a los artistas anglosajones y de otras naciones.

La entrega del 2017 contó con una novedosa cartelera con artistas de la altura de Justin Timberlake, Maluma, Ricky Martin, Bad Bunny, Marc Anthony y Enrique Iglesias, entre otras estrellas.

En las primeras ediciones del festival los artistas dominantes eran tropicales y del pop latinoamericano como Ricky Martin, Marc Anthony, Alejandro Fernández y Enrique Iglesias. Es partir de 2005 que los intérpretes del reguetón comenzaron a tener presencia, resaltando Daddy Yankee. En ese año también se presentó la celebriy Jennifer López.

Después de esta presentación del 2005, el público tuvo que esperar cinco años para la grandiosa cita que se llevó a cabo de nuevo en 2010, y que ya contaba con un nuevos espectadores, una generación que esperaba a los artistas más pegados del momento.

En abril de 2012 Empresas León Jimenes anunció la venta del 51 por ciento de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, cuyo producto líder es la cerveza Presidente, a la compañía internacional Ambev Brasil bebidas, SA, que distribuye en el país la cerveza Brahma, por un monto de mil 237 millones de dólares

Esta transacción integró a CND, productora de Presidente, bajo el control de Ambev. Estas negociaciones pusieron en dudas el regreso del Festival Presidente, que ya se había convertido en “Marca País”.

En 2014 las expectativas fueron despejadas con una nueva edición y la sorpresa de un artista anglosajón como Bruno Mars.

En el mismo escenario también fueron protagonistas Calle 13, Daddy Yankee, DJ Tiesto

Duck Sauce, Gilberto Santa Rosa, Maná, Prince Royce, Víctor Manuelle y Wisin & Yandel

En 2017 ya la cartelera era dominaba por los urbanos. Maluma, J Balvin, Farruko, Bryant Myers, Nicky Jam, Wisin, Zion y Lennox, Ozuna, Natti Natasha y hasta el mismísimo Bad Bunny encabezaron la cartelera, aunque la estelaridad se le otorgó a Justin Timberlake.

Desde ese último día, cuando el inmenso escenario del festival apagó las luces, entonces, cada año, surgían las especulaciones de una nuevas funciones, hasta que durante estos ocho años de ausencia, dejaron de ser conversación entre la gente que goza el festival.

Ayer, Cervecería Nacional Dominicana confirmó la nueva versión del festival, en 2006. Los artistas Arcángel y El Alfa y el pelotero Juan Soto fueron los encargados de poner la música en el anuncio.

El presidente Luis Abinader fue el primero en adelantar la noticia, en el marco del espacio LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional.

“Es el festival presidente que tenía diez años ausente y a partir del próximo año retorna, y La Cervecería Nacional nos quiso enviar esta información”, dijo Abinader para luego proceder a reproducir un audiovisual del anuncio.

Más tarde la noticia fue confirmada en la actividad convocada por Cervecería en el Estadio Olímpico con la presencia de artistas, deportistas, influencers y figuras de los medios de comunicación.

“El regreso del Festival Presidente es un homenaje a la identidad y a la alegría que define al dominicano. Vuelve porque creemos en el país, en su talento, en su gente y en su capacidad de inspirar al mundo. Este festival es un regalo para todos los que lo vivieron y para quienes solo han escuchado las historias y sueñan con ser parte de ellas, ofreciendo nuevos motivos para celebrar y brindar juntos”, expresó Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana.

La tarde del lunes, Arcángel fue el primero en subir al escenario para interpretar varios de sus éxitos, incluyendo el reciente remix de “Sensación” con el artista urbano Jezzy El Chef.

“La Maravilla” expresó su agradecimiento al pueblo dominicano y prometió reencontrarse en el 2026 en el Festival Presidente, cuya fecha exacta no se reveló.

“Para mí es más que un placer estar en la tierra de mis padres, mi tierra también por default, me toca. Siempre bien agradecido con todo el público de mis hermanos dominicanos”, dijo.

Mientras, El Alfa también interpretó varios de sus temas con el apoyo del público presente en el Estadio Olímpico.

CURIOSIDADES

Los puertorriqueños son los extranjeros que más veces han cantado en las nueve versiones del Festival Presidente. Marc Anthony, por ejemplo, se presentó en la primera edición (1997) y repitió en 1999, 2005 y la última de 2017. Cuatro veces también cuenta Gilberto Santa Rosa: 1997, 2001, 2010 y 2014.

El español Enrique Iglesias fue parte del elenco original en 1997 y volvió para la ediciones de 1999 y 2017. El mexicano Alejandro Fernández:

1997, 1998 y 2001. El puertorriqueño Víctor Manuelle en 1998, 1999 y 2014. El grupo mexicano Maná en los años 1998, 2001 y 2014. El colombiano Carlos Vives: 1997, 1998 y 2017.

Entre los artistas dominicanos presentes, Héctor Acosta es quien más veces ha cantado. En 1997, 1999, 2001 y 2005 como vocalista de los Toros Band y en 2014 como solista.

Hermanos Rosario ha subido cuatro veces: 1997, 1998, 2001 y 2005. Por igual, Eddy Herrera: 1997, 2001, 2003 y 2010, y Milly Quezada: 1998, 2003, 2010 y 2017. Fernando Villalona tiene tres: 1997, 1998 y 1999.