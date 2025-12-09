Aisha Syed toca de nuevo en La India y culmina gira mundial “Souvenir” en Ohio

La violinista clásica dominicana Aisha Syed culminó su gira mundial “Souvenir”, interpretando el concierto de Max Bruch en sol menor junto a la Central Ohio Symphony Orchestra (Orquesta Sinfónica Central de Ohio), dirigida por el maestro Jaime Morales.

Luego de dicho concierto recibió del periódico estadounidense Delaware Gazette una crítica extraordinaria: “Su interpretación fue tan madura y perfecta como cualquier otra disponible en CD. Tocó el preludio (“Vorspiel”) de forma lenta y pausada, como corresponde”.

Luego agrega: “A lo largo de los tres movimientos, su violín se elevó con naturalidad por encima de la orquesta. Y, especialmente durante el rápido tercer movimiento (“Allegro energico”), demostró su impresionante destreza técnica, que incluye numerosas notas dobles (dos notas a la vez). El público aplaudió con entusiasmo su interpretación y se puso de pie para ovacionarla”.

Previo a su concierto en Ohio, Aisha visitó la escuela secondaria Hayes High School en ese estado continuando con su responsabilidad social y cristiana de expandir la música clásica en las comunidades locales de las ciudades donde realiza conciertos.

Justo antes del concierto en los Estados Unidos, Aisha regresó por tercera vez a La India donde debutó en el prestigioso National Performing Arts Center de Mumbai junto a la Fundación Mehli Mehta del director de orquestas Zubin Mehta.

Allí fue celebrada por el periódico nacional Indú Midday como “Maestra” e interpretó obras de compositores universales como P. Sarasate, E. Grieg y J. S. Bach, entre otros, acompañada de la Orquesta de la Fundación Mehli Mehta y la pianista sueca Emma Gilljam. La violinista agradeció a Dios por sus éxitos.

Souvenir World Tour, la gira mundial de Aisha en el 2025 la llevó a cinco continentes incluyendo conciertos en el legendario Wigmore Hall de Londres, Inglaterra donde debutó con un extenso programa con obras de los compositores W. Marsalis, S. Coleridge-Taylor, W. Grant-Still y Florence Price acompañada de la reconocida pianista Rebeca Omordia.

Previo a ese concierto en Inglaterra la icónica BBC de Londres le invitó a su afamado programa de música clásica In Tune (donde estrellas de la música clásica como Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, Maxim Vengerov y Wynton Marsalis entre otros han sido invitados) e interpretó tres piezas en vivo y fue entrevistada por Ian Skelly.

La violinista clásica dominicana Aisha Syed realizó una extensa serie de conciertos en cinco continentes durante el 2025.

La reconocida revista Británica The Strad Magazine resaltó su concierto en el Wigmore Hall y Syed también visitó el programa social Inglés UK Music Masters. Luego del concierto la crítica especializada de Inglaterra, como Art Muse London y Plays to See escribieron lo siguiente: “El virtuosismo mostrado por Syed en sus interpretaciones fue pura euforia” y “Para hacer justicia al repertorio interpretado se requiere de una maestría en todos los estilos de los compositores, lo cual Aisha y Rebeca (su acompañante) tuvieron”.

La revista de fama mundial Vogue destacó la trayectoria de Aisha como extraordinaria mientras destacaba la importancia de su debut en el Wigmore Hall de Londres en representación de Latinoamérica y como primera dominicana allí. Realizó un concierto en la ciudad de Miami, Florida donde fue reconocida por el Consulado Dominicano y el INDEX, realizó su debut en Turquía en el Kuçuk Theatre acompañada del pianista turco Cem Esen en la ciudad de Ankara, interpretó el concierto de Johannes Brahms acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador (donde fue ampliamente celebrada por periódicos nacionales como Metro y El Expreso) y dirigida por el Maestro David Hartunyan en la sala sinfónica de Casa de la Música en Quito, interpretó el concierto para violín y orquesta de P. I. Tchaikovsky en Perú donde recibió un reconocimiento del Ministerio de Cultura del Perú y fue acompañada de la Orquesta Sinfónica de Arequipa y dirigida por el Maestro Abraham Padilla, impartió clases magistrales tanto en Perú en el Conservatorio Lavalle como en Ecuador en Casa de la Música, interpretó en el concierto inaugural de la Temporada Sinfónica de la República Dominicana el concierto de L. V. Beethoven para violín y orquesta en el Teatro Nacional, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional y dirigida por el maestro José Antonio Molina, recibiendo críticas extraordinarias de la prensa especializada.

También realizó la 8va edición de la Clínica Music de la Fundación Music for Life, la cual preside y culminó el año en Estados Unidos con la Orquesta Central de Ohio interpretando el concierto para violín y orquesta de Max Bruch y La India en el National Performing Arts Center, de esta forma abarcando cinco continentes en conciertos con orquestas sinfónicas y renombrados pianistas.