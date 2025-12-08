Festival Presidente: el acontecimiento musical que hace 28 años cambió el concepto de eventos masivos en RD

Hace 28 años la Cervecería Nacional Dominicana sorprendió a los dominicanos y el público del área del Caribe con el Festival Presidente de Música Latina, convocando 150 mil personas, durante sus tres días de entrega en el Estadio Olímpico y que después de unos años terminó con el nombre Festival Presidente para darle cabida a los artistas anglosajones y de otras naciones.

El presidente Luis Abinader adelantó este lunes el regreso del acontecimiento musical que desde 1997 dejó tatuada en la historia del espectáculo el impresionante y multitudinario evento que tuvo su última entrega en 2017, con una cartelera con artistas de la altura de Justin Timberlake, Maluma, Ricky Martin, Bad Bunny, Marc Anthony y Enrique Iglesias, entre otras grandes estrellas.

Juan Luis GuerraVÍCTOR CALVO

En sus inicios el evento comenzó presentándose cada año, con entregas en 1997, 1998 y 1999. A partir de entonces, las presentaciones se harían cada dos años, así que el siguiente festival regresó en 2001, 2003 y 2005, es a partir de este último año que los artistas del reguetón comenzaron a tener presencia en el festival, con la presencia de Daddy Yankee y una gran final con Jennider López. Pero, después de esta presentación el público tuvo que esperar cinco años para la grandiosa cita que se llevó a cabo en 2010, y que ya contaba con un nuevos espectadores, una generación que esperaba a los artistas más pegados del momento.

En abril de 2012 Empresas León Jimenes anunció la venta del 51 por ciento de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, cuyo producto líder es la cerveza Presidente, a la compañía internacional Ambev Brasil bebidas, SA, que distribuía en el país la cerveza Brahma, por un monto de 1,237 millones de dólares.

Foto de archivo del Festival Presidente 2010VÍCTOR CALVO

Esta transacción integró a CND, productora de Presidente, bajo el control de Ambev. Estas negociaciones pusieron en dudas el regreso del Festival Presidente, que ya se había convertido en “Marca País”.

A partir de entonces los dominicanos quedaron a merced de la providencia de la empresa patrocinadora y dueña del festival, y esperar con calma que se anunciaran las siguientes presentaciones que terminaron ofreciéndose en 2014 y 2017. Desde ese último día, cuando el inmenso escenario del festival apagó las luces, entonces, cada año, surgían las especulaciones de nuevas funciones, hasta que durante estos ocho años de ausencia dejaron de ser conversación entre la gente que goza el festival.

Sorpresa en 1997

Ya casi finalizando el pasado siglo, la Cervecería Nacional Dominicana conmovió a la muchedumbre con el anuncio del Festival Presidente de la Música Latina. Sus altos ejecutivos convocaron a la prensa para dar a conocer la cartelera, que el fin de semana de los días 20, 21 y 22 de junio movería al público de todo el país para disfrutar de los artistas nacionales Los Toros Band, Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Fernando Villalona y el grupo de rock Tabú Tek. Los invitados internacionales fueron Gilberto Santa Rosa, Thalía, Emmanuel, Marc Anthony Tito Rojas, Ana Bárbara, Carlos Vives, Enrique Iglesias, Alejandro Fernández, Jerry Rivera, Azúcar Moreno y Juan Gabriel.

La cita en 1998

Los días 27, 28 y 29 de agosto regresó el magno evento, esta vez, con altísimas expectativas. El festival contaba con una excelente organización y estructura que facilitó el desarrollo, sin tropiezos de las tres noches. Las atracciones internacionales fueron Alejandro Fernández, Maná, Ricky Martin, Carlos Vives, Juan Gabriel, Víctor Manuel, Jerry Rivera, Azúcar Moreno, Grupo Niche y DLG.

Del país se presentaron Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona y Milly Quezada.

1999

El Festival Presidente comenzaba a convertirse en tradición, el público llegaba de otros países a disfrutar el festival más importante del área del Caribe. Esta entrega se anunció para el fin de semana del 1, 2 y 3 de junio de 1999, con atracciones como Shakira, Carlos Ponce, Víctor Manuelle, Tito Rojas, Elvis Crespo, Nek, Chayanne, Marc Anthony y Enrique Iglesias. Del país el grupo de rock Tribu del Sol, los merengueros Toño Rosario, Fernando Villalona, Raulín Rodríguez (primer bachatero en subir al gran escenario) y Los Toros Band. Esa fue una gran noche para el grupo Ilegales.

2001, dos años después

Esta vez los dominicanos tuvieron que esperar dos años para volver a disfrutar del Festival Presidente, que en esta oportunidad se llevó a cabo en el mes de noviembre. Alejandro Fernández, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz y Maná fueron la seducción de este año, sumando también a Gilberto Santa Rosa, MDO y Azul Azul. Los artistas locales fueron Eddy Herrera, Los Toros Band, Los Hermanos Rosario, el grupo de rock Ciudad de Ángeles, Zacarías Ferreiray Julio Sabala

En octubre de 2003

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre llegó la siguiente entrega con los dominicanos Ilegales, Milly Quezada, Monchy y Alexandra, Aventura y Sergio Vargas. Ese año las estrellas internacionales fueron el grupo de rock La Ley, Bacilos, Ricardo Monaner, Juanes y Ricardo Arjona.

Foto de archivo de Juanes durante el Festival Presidente 2010VÍCTOR CALVO

En 2005 cerró Jennifer López

En 2005 el Festival Presidente regreso los días 14, 15 y 16 de octubre. Esta vez el grupo Negros, que encabezaba Wason Brazobán se convirtió en una sensación. Representando la bachata Frank Reyes y los merengueros Eddy Herrera, Sergio Vargas, Krisppy, Los Hermanos Alejandro, Rubby Pérezy Héctor Acosta. Los artistas internacionales fueron Diego Torres, Marc Anthony, Julieta Venegas, Rosario Flores, David Bisbal, Chayanne, Franco De Vita, Daddy Yankee y Jennifer López.

Cinco años después, 2010

El Festival Presidente regresó cinco años después, en 2010, los días 27, 28 y 29 de agosto. El Estadio Olímpico Félix Sánchez volvió a reventarse con las actuaciones del grupo Camila, Gilberto Santa Rosa, Juanes, Luís Enrique, Luis Fonsi, Shakira, Wisin y Yandel, 50 Cent, T-Pain y Don Omar.

Foto de archivo de Omega en el Festival Presidente 2010VÍCTOR CALVO

Del país estuvieron Aljadaqui, Boca Tabú, Anthony Wood, Eddy Herrera, Fernando Villalona, Juan Luis Guerra que cantaba por primera vez en el festival. También Luis Vargas, Luís Miguel del Amargue, Marte o Venus, Milly Quezada, Omega, Pavel Núñez, Sergio Vargas, Toque Profundo y Wason Brazobán.

Tres grandes noches en 2014

Los días 3, 4 y cinco de octubre el Festival Presidente retornó cuatro años después con Alex Matos, Antony Santos, Chiquito Team Band, Don Miguelo, Mozart La Para, Miriam Cruz, Héctor Acosta, Sexappeal, Vakeró y Yiyo Sarante.

Las atracciones internacionales la encabezaron Bruno Mars, Calle 13, Dj Tiesto, Duck Sauce, Daddy Yankee, Gilberto Santa Rosa, Maná, Prince Royce, Víctor Manuelle y Wisin & Yandel.

Ocho años más tarde

La última entrega del Festival Presidente se presentó los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2017. Milly Quezada, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, El Mayor Clásico, El Alfa, El Lápiz Conciente, Mozart La Para, Mark B, Gabriel y Natti Natasha completaron la cartelera de los artistas dominicanos. Del extranjero se presentaron Justin Timberlake, Maluma, J Balvin, Farruko, Ricky Martin, Bryant Myers, Carlos Vives, Nicky Jam, Wisin, Zion y Lennox, Ozuna, Bad Bunny, Marc Anthony y Enrique Iglesias.