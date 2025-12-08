Abinader anuncia el regreso del Festival Presidente para el año 2026

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que el Festival Presidente regresará a celebrarse en República Dominicana en el año 2026, tras una pausa de 10 años.

El mandatario dio la información en el marco del espacio LA Semanal con la Prensa, en el Palacio Nacional, donde calificó la festividad como “una tradición que va a retornar el próximo año, y como esta es la última Semanal del año quisimos anunciarlo”.

“Es el festival presidente que tenía 10 años ausente y a partir del próximo año retorna, y La Cervecería Nacional nos quiso enviar esta información”, dijo el presidente, para luego proceder a reproducir un audiovisual del anuncio.

Foto de archivo del Festival PresidenteArchivo del Listín Diario

El videoclip fue colocado en la pantalla de LA Semanal, sin especificar la fecha exacta en la que se realizará el evento.

“Hoy la alegría vuelve a tomar su lugar, hoy vuelve la gran fiesta que vive en el corazón de los dominicanos, una apuesta por un país que cada vez brilla más, por su gente, por su seguridad , sus ritmos, un país que se mueve hacia adelante”, expone el anuncio publicitario.