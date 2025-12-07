Alleh y Yorghaki cierran su tour "La Ciudad" con una explosión de energía en la Feria Ganadera

El Óvalo de la Feria Ganadera se transformó en un vibrante escenario musical al acoger el punto culminante de la gira "La Ciudad" del aclamado dúo venezolano Alleh y Yorghaki.

La noche del concierto fue una celebración de la música urbana y romántica que reunió a miles de seguidores que esperaban ansiosos la llegada de los artistas a la tarima.

El ambiente festivo se encendió con un notable despliegue de talento. El show comenzó con la actuación de la artista dominicana Adri Torrón, cuya propuesta musical preparó el terreno con ritmos frescos y mucha energía, demostrando el dinamismo de la escena local.

Posteriormente, la DJ argentina Vilu Gontero tomó el control, manteniendo la adrenalina del público en lo más alto con una selección de mezclas que aseguraron que la audiencia estuviera en el punto óptimo para recibir a las estrellas principales.

El momento culminante de la noche llegó puntualmente a las 9:59 de la noche, cuando Alleh y Yorghaki hicieron su entrada triunfal al escenario. La emoción del público se desató de inmediato, recibiendo a los artistas que han mantenido un vínculo especial con la nación desde sus comienzos.

Durante una hora ininterrumpida, el dúo musical mantuvo a los dominicanos totalmente inmersos en el espectáculo. La audiencia coreó cada uno de los temas con una pasión desbordante, y las energías se mantuvieron a flor de piel con cada interpretación. El público, cantando y saltando sin descanso, demostró que conoce a la perfección el amplio repertorio del dúo.

El listado de canciones que resonaron en el óvalo incluyó sus hits más representativos, desde la pieza que da nombre al tour, "La Ciudad", hasta temas que muestran su versatilidad y alcance, como "La Radio", "Eros" y "Deja Vu". Tampoco faltaron las favoritas que han marcado su trayectoria, como "Ultravioleta", "El Ingeniero", "La Culpa", "Sueltate", "Me Late", "Tranqui", "Capaz" y "Una Noche".

La interacción con el público fue constante, haciendo de cada canción un momento especial e íntimo entre los artistas y sus cientos de seguidores.

Uno de los momentos más emocionantes y memorables de la noche se produjo durante la interpretación de la popular canción "Tranqui, te puedes enamorar." En un giro inesperado, el dúo subió a una pareja de asistentes al escenario, invitándolos a interactuar y a compartir un momento de romanticismo bajo los reflectores. Este gesto, cargado de espontaneidad y conexión con el tema central de la canción, se convirtió rápidamente en uno de los puntos más celebrados y aplaudidos de toda la velada.

La elección de Santo Domingo para el gran cierre de su gira tiene un significado sentimental profundo para Alleh y Yorghaki, una conexión que quisieron compartir con sus seguidores dominicanos.

"Cuando estábamos, comenzando con la música, el primer país que salimos fue República Dominicana", expresó Alleh, asegurando que eso los motivó a cerrar su tour 'La Ciudad' en República Dominicana.

Esta declaración, cargada de gratitud y afecto, selló la fuerte conexión que el dúo mantiene con el público dominicano, a quienes consideran esenciales en sus inicios profesionales.

Con una producción de alto nivel, el talento previo de Adri Torrón y Vilu Gontero, una pasión innegable, la emoción del público dejó claro que Alleh y Yorghaki tienen un lugar seguro en el corazón de los amantes de la música urbana y romántica en República Dominicana.