Nathalie Peña-Comas encabezará concierto “Navidad en armonía” en Washington

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas será la artista principal del concierto “Navidad en armonía: una noche lírica dominicana”, programado para el domingo 7 de diciembre en la Iglesia Episcopal de San Juan, en Washington, Estados Unidos.

Peña-Comas, nacida en Santo Domingo y formada en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, ha participado en producciones de ópera en Europa y América, y fue nominada al Grammy Latino 2017 en la categoría de música clásica. Desde 2019 es embajadora cultural de la República Dominicana.

El concierto, organizado por la Embajada de la República Dominicana en Estados Unidos, será de entrada gratuita mediante registro en Eventbrite. Luego se ofrecerá un cóctel para los asistentes

El repertorio incluye obras como «Oh Holy Night» de Adolphe Adam, «Panis Angelicus» de César Franck, «Ave María» de Vladimir Vavilov, el aria «Rejoice Greatly» del Mesías de Händel y secciones de «Exsultate, jubilate» de Mozart. También habrá una selección de canciones navideñas tradicionales

El programa incorpora piezas de los compositores dominicanos Julio Alberto Hernández, Ramón Díaz y Manuel Rueda. Entre ellas figuran “Dulce Recuerdo”, “Serenata” y “Aguinaldo Navideño” de Hernández; “Elegía” de Ramón Díaz; y “Navidad Luz del Mundo” de Rueda. Los arreglos están a cargo de Darwin Aquino y Eddy Díaz.

La Orquesta de Cámara Trinity estará bajo la dirección de Darwin Aquino, quien ocupa cargos en la Orquesta Filarmónica de San Luis, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Washington y el Teatro de la Ópera de San Luis. Aquino trabajó anteriormente en El Sistema en República Dominicana, dirigió el Conservatorio Nacional de Música y colaboró con la Orquesta Sinfónica Nacional.