Manny Cruz celebra el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito en el Parque del Este

El anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el Día Nacional del Merengue.

Como un regalo por esta fecha, Manny Cruz interpretó los mayores éxitos de su repertorio y realizó un homenaje a los artistas más emblemáticos de dicho ritmo, entre ellos Wilfrido Vargas, Rubby Pérez, Johnny Ventura, Sergio Vargas y Juan Luis Guerra.

A lo largo de la presentación que incluyó pirotecnia, dos cambios de vestuario, bailarines, músicos y todos los elementos de un espectáculo internacional, el cantante agradeció a las marcas que apoyaron la producción del evento.

El merenguero salió a escena a las 8 de la noche con “Hombre Divertido” y continuó durante 1 hora y 40 minutos con temas como “Sabes enamorarme”, “Fiesta, Fiesta”, “Oye”, “Dueña del Swing”, “No me lo creo”, “Si tú me miras”, “Estoy completo” y “No me lo creo”.

Uno de los momentos más emocionantes de la velada fue cuando Manny Cruz bajó del escenario y se acercó a las personas que se encontraban en los últimos asientos mientras cantaba “En esta Navidad”.

Asimismo, el público coreó “Estoy completo” y “Santo Domingo” para finalizar con “El motor”, tema que fue pedido a gritos.