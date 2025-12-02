La gira de conciertos de Navidad de Reconocidos llegó este domingo a Villa Juana

La gira de conciertos de Navidad de ReconocidosNet hizo una parada en el barrio de Villa Juana, donde este domingo se presentaron la agrupación salsera Chiquito Team Band y los exponentes urbanos El Fother, Chiki el de La Vaina, Donaty, Arlene MC y Rochy RD.

Desde las 4 de la tarde, cientos de personas disfrutaron de un espectáculo gratuito gracias al medio de entretenimiento liderado por Jesús Samuel Jiménez.

Con un escenario al aire libre que ocupaba las calles María Montes y José de Jesús Ravelo, la tercera función de la serie de conciertos contó con la animación de Yelidá Mejía, José Matos, Tefy Matos y Robinson Hernández.

Uno de los momentos más eufóricos de la noche fue protagonizado por Donaty, quien caminó hasta la tarima atravesando la multitud con su baile viral de "sesi" de su canción “Lo que pueda”.

El show culminó a las 12 de la medianoche con fuegos artificiales después de Rochy interpretar sus mayores éxitos, entre ellos "Lean", "Déjenme rulay", "Soy un infeliz", "Un brindis" y "Original".