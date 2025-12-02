Chayanne regresa a Santo Domingo en concierto el próximo 11 de abril

Chayanne regresa a Santo Domingo, República Dominicana.

El astro boricua anunció su concierto en el Estadio Quisqueya en el marco de su gira "Bailemos otra vez tour 2026", bajo la producción de César Suárez Jr., Pav Events y Cárdenas Marketing Network.

"¡Por fin me dejan decirlo! República Dominicana, nos vemos el 11 de abril. ¡Qué emoción volver!", expresó el artista en sus redes sociales.

Las boletas en preventas estarán disponibles en Uepa Tickets a partir de jueves 4 diciembre a las 10:00 am, con un 15% de descuento para los clientes del Banco BHD y Visa, hasta agotar existencia.

El cantante dio a conocer la noticia después de los constantes comentarios de su fanaticada que esperaba la confirmación de su presentación en el país ante la lista de fechas que estuvo compartiendo durante las últimas semanas.

Entre los países que Chayanne visitará el próximo año, se encuentran Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay.