Pavel Núñez y su "Bipolarband" van Hard Rock Café

El cantautor Pavel Núñez llegará a Hard Rock Café Santo Domingo el próximo 22 de diciembre con un concierto especial que marcará una nueva etapa creativa en su trayectoria.

Con la producción artística de Concepto Atariva SDQ y la producción ejecutiva de Ricky Nadal, el artista presentará “Pavel Núñez y su Bipolarband”, un concepto artístico que combina dos facetas en un espectáculo lleno de su sensibilidad, versatilidad y elegancia musical.

El público podrá disfrutar de un repertorio que rinde tributo a grandes figuras del Caribe y América Latina, al tiempo que rescata las composiciones más emblemáticas y sentidas de Pavel. Las boletas están disponibles en Tix.do.

Pavel, ganador de un premio Emmy (2013) y 11 veces galardonado con el Premio Soberano, expresó la emoción que le provoca esta nueva propuesta escénica.

“Me siento más emocionado que nunca con este híbrido que muestra mis dos caras, la de cantautor e intérprete, de una manera pocas veces vista”, dijo el intérprete de “Viene Gente”.

“Saber que puedo homenajear en sus géneros a gente que admiro y quiero tanto, y al mismo tiempo intercalar eso con mis canciones más sentidas, hace de este concepto Bipolarband algo mágico”, afirmó.

La Bipolarband es una banda u orquesta que Pavel creó, y es un formato permanente de presentación, así como los son sus acústicos o sus actuaciones con la banda “El Corredor de la 27”. Este proyecto propone un recorrido emocional y rítmico donde lo bailable convive con la delicadeza del sentimiento.

Se trata de un híbrido poco común en la escena local, donde el amargue y la nostalgia de la canción más íntima se entrelazan con la cadencia cálida de merengues, salsas y boleros, creando una experiencia sonora cargada de elegancia y energía.