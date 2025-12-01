Ednita Nazario entrega todo un concierto de amor y desamor

Fue una noche en que la cantante puertorriqueña Ednita Nazario decidió entregarse toda y el público fue recíproco con ella.

“Soñaba con este broche de oro", exclamó la intérprete al iniciar con una descarga de intensidad el concierto que cerró en la noche del pasado domingo su gira “Amor y Desamor”, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y en el país que definió como su segunda patria.

Desde los primeros temas “Vengada”, “Tú sin mí”, “Te quedarás hundido” y “Eres libre”, la cantautora boricua mostró que siguen intactas su fuerza interpretativa y su capacidad para conectar con el público dominicano.

Más allá del concierto, la velada también fue un intercambio matizado por el diálogo cercano, las risas, confesiones, peticiones de canciones y el canto compartido en temas que han marcado su exitosa trayectoria musical, iniciada en su natal Ponce cuando tenía siete años de edad y que ya acumula 28 producciones discográficas.

Emocionada expresó al auditorio el sueño de despedir su gira en uno de los lugares más hermosos del planeta, sin ocultar su deseo de disfrutar de un rico “mangú”, su plato preferido de la gastronomía criolla.

El concierto subió de tono cuando interpretó “Más mala que tú”, una de las más aplaudidas de la noche y cantada de principio a fin por el público junto a ella.

En ese momento confesó “yo le canto a la vida”, pero especialmente a los hombres, fuente de inspiración de la mayoría de sus canciones de desamor. Ironizó sobre la diferencia de los hombres dominicanos con los del resto del mundo y las féminas no paraban de reír.

“Los hombres son un mal necesario y la vida sería muy aburrida sin ellos”, dijo con palabras cargadas de optimismo sobre el amor y la esperanza de que llegue a su vida la pareja ideal, después de tres rupturas sentimentales.

“El amor es perfecto, los imperfectos somos nosotros”, sentenció antes de interpretar “Devuélveme”, “Después de ti”, “Lo que son las cosas”, “No vuelvas” y “A que no le cuentas”, esta última también coreada con entusiasmo por el público.

Al terminar este segmento se recriminó a sí misma. “No sé por qué escojo canciones tan difíciles”, dijo sin especificar si es por la pasión de sus letras o la fuerza vocal que requieren.

Un interludio para un cambio de vestuario de negro a dorado, también dio paso a la parte más íntima de la noche. Interpretó “Tres de deseos”, “Como antes” y “No me mires así”, esta última junto al dominicano Frank Ceara, autor del tema y "mi compositor favorito”, declaró, con quien protagonizó un romántico beso al final de la canción.

Ednita fue en este momento fiel a su promesa inicial de que el concierto podía hasta convertirse en un karaoke: Cantó a capela sendos temas que no estaban en el programa, reclamados por tres mujeres del público.

La llamada “Diva de Ponce” pidió a los presentes encender los focos de sus celulares para cantar “Más grande que grande”, antes de cerrar con dos de las canciones más icónicas de su repertorio “Quiero que me hagas el amor” y “Aprenderé”.

Ednita Nazario aprovechó la despedida, tras dos horas de concierto, para definirse ante un público que la ovacionaba de pie: “Soy abierta, amorosa y feliz”. Lo proclamó a todo pulmón con la misma intensidad que interpretó cada una de las 26 canciones de su inolvidable concierto.

SEPA MÁS

Ednita Nazario estuvo acompañada de cuatro músicos, dos coristas y dos bailarines durante el concierto, una producción de Skypro.

Una pantalla al fondo del escenario complementó el repertorio seleccionado para la noche, mostrando corazones que brillaban, iluminaban y decoraban, pero también otros que se quebraban y quemaban.